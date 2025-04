L’intérieur du Honda Prelude 2026 : Un air de déjà-vu captivant.

Au Salon de la Mobilité de Tokyo 2023, Honda a surpris le monde entier en annonçant le retour de la Prelude. Ce coupé sportif, aux lignes basses et élancées, était soigneusement camouflé pour éviter que les regards curieux ne pénètrent dans son habitacle. Après environ un an et demi d’attente, nous avons enfin accès à l’intérieur qui semble prêt pour la production. Comme prévu, l’habitacle présente des airs de déjà-vu, rappelant la Civic mais avec une appellation plus excitante.

L’habitacle de la nouvelle Prelude

La Prelude a évolué d’un simple concept à un prototype. Son tableau de bord s’inspire de celui de la Civic, bien qu’il ne présente pas le design des grilles d’aération continues. Bien que l’on puisse dire qu’elle partage plus de points communs avec l’Acura Integra, un autre modèle lié mécaniquement, le nouveau modèle de la Prelude opte pour des boutons au lieu de manettes de vitesses automatiques. Malheureusement, aucune option de boîte manuelle n’est disponible.

Des caractéristiques innovantes

Honda a intégré un mode S+, permettant des « changement de vitesses simulés plus précis » grâce à une transmission à huit rapports. Les conducteurs pourront également utiliser des palettes de changement de vitesses, semblables à celles de la Hyundai Ioniq 5 N. Ce modèle promet une réponse directe du moteur grâce à un contrôle précis du régime moteur lors de l’accélération et de la décélération. De plus, des sons artificiels seront diffusés à travers les haut-parleurs pour une expérience immersive.

Un YouTuber japonais a eu un accès anticipé à l’intérieur de la Prelude. On y découvre un espace à l’arrière avec seulement deux sièges, et bien que la ligne de toit inclinée limite l’espace pour la tête, elle offre un confort satisfaisant. Les sièges arrière se plient presque à plat et la banquette arrière facilite le chargement d’objets encombrants, soutenue par un cache-bagages astucieusement dissimulable sous le plancher.

Aux côtés des fenêtres arrières, de petits crochets sont intégrés pour accrocher des vêtements, tandis qu’un espace de rangement est également prévu entre les sièges arrière. La sellerie bicolore rehausse l’ambiance de l’habitacle, agrémentée d’une broderie « Prelude » sur les appuie-têtes avant et sur le côté passager du tableau de bord.

Caractéristiques techniques et disponibilité

Les journalistes japonais rapportent que la Prelude a un empattement légèrement plus court que celui de la Civic, mais bénéficie d’une voie plus large aux deux essieux. Elle adopte également les amortisseurs adaptatifs et la suspension avant à double liaison de la Civic Type R, tout en incluant un mode GT pour équilibrer les modes Confort et Sport.

Bien que la première vue montre volants à droite, Honda a prévu de commercialiser ce coupé hybride aux États-Unis d’ici fin 2025, tandis que les Européens devront patienter jusqu’au début de l’année prochaine.