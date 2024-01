Nouvelle Honda Civic Type RS : Quelles sont les vraies différences avec la Type R ?

Lors du Tokyo Auto Salon 2024, Honda a marqué les esprits en présentant un show car d’une future Civic RS. Cette version sportive mais légèrement plus sage que la célèbre Type R devrait séduire une large audience à la recherche de performances et de sensations à bord. Mais attention à ne pas s’emballer trop vite, car cette Honda Civic RS pourrait ne pas traverser les océans jusqu’à nos contrées européennes.

La Civic RS : une alternative moins radicale que la Type R

Inutile d’espérer en faire l’équivalent d’une Civic Type R, cette nouvelle Honda Civic RS est conçue pour être située juste en dessous de sa grande sœur sur le marché.

Elle vise à proposer une alternative aux clients qui trouvent la puissance de la Type R démesurée ou tout simplement hors de leur budget. La RS offre sans doute un équilibre plus facile à appréhender entre performance, efficacité énergétique et praticité.

Un look résolument sportif

Avec son allure athlétique et imposante, la Honda Civic RS préfigure ce à quoi pourrait ressembler la belle japonaise dévoilée à Tokyo. Celle-ci arbore une teinte gris bleuté ainsi que plusieurs éléments distinctifs à l’image de ses jantes en alliage spécifiques, son bouclier avant agressif, des bas de caisse latéraux et un becquet généreusement dimensionné sur le hayon arrière.

Équipements et technologies à bord

La Honda Civic RS Prototype ne se contente pas d’offrir un look attractif, elle s’équipe également des dernières technologies disponibles chez le constructeur japonais. Les conducteurs apprécieront notamment :

Le système d’infodivertissement avec écran tactile de grande taille,

avec écran tactile de grande taille, Les commandes au volant pour le régulateur de vitesse adaptatif et les autres systèmes d’aide à la conduite,

pour le régulateur de vitesse adaptatif et les autres systèmes d’aide à la conduite, Des sièges baquets sportifs offrant un excellent maintien,

offrant un excellent maintien, Un mode de conduite personnalisable selon les préférences du conducteur.

Une motorisation encore mystérieuse

Si les caractéristiques techniques précises n’ont pas encore été révélées, on peut supposer que la Civic RS embarque sous son capot un moteur dont la puissance avoisine les 200 chevaux. Cette estimation semble plausible compte tenu de la tranche de marché visée par cette voiture.

Concernant la transmission, Il se peut que Honda privilégie une boîte manuelle pour renforcer l’aspect sportif et engageant de la conduite.

L’Europe privée de la Honda Civic RS Prototype 2024 ?

C’est le point qui pourrait décevoir les amateurs de voitures sportives sur notre continent : la Honda Civic RS n’est pour l’instant pas prévue pour être commercialisée en Europe. Les marchés asiatiques sont pour le moment privilégiés, mais rien n’est encore gravé dans le marbre. Gardons espoir que cette belle sportive trouve sa place sur nos routes et dans nos garages prochainement.

La Honda Civic RS Prototype présentée à Tokyo offre une alternative intéressante à la Type R avec un look sportif aguicheur, des équipements modernes et une puissance moins démonstrative. Mais on devrait peut-être attendre un peu pour savoir si cette belle japonaise parviendra jusqu’à nos contrées européennes. Espérons que Honda aura la clairvoyance de nous offrir cette possibilité.

