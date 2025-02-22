Notre Évasion au SEMA Japonais : Une Expérience Inoubliable !

Introduction

Le Tokyo Auto Salon est un événement incontournable pour les passionnés d’automobiles. Ce salon automobile, qui attire des visiteurs du monde entier, met en avant les performances et les modifications apportées aux véhicules japonais. Cette année, l’événement a été marqué par la présence de stars de l’industrie, des voitures transformées et des passionnés désireux de découvrir les dernières tendances en matière de tuning.

Un événement unique au cœur de la culture automobile japonaise

Le Tokyo Auto Salon (TAS) est un véritable sanctuaire pour les adeptes de la performance automobile. Organisé chaque année depuis 1983, cet événement se déroule au Makuhari Messe, situé juste au nord de Tokyo. Bien que le nom de ce centre de convention puisse sembler étrange — une combinaison du nom de la ville et du mot allemand pour foire — il est emblématique de la manière dont le Japon intègre diverses influences culturelles dans sa culture automobile.

A chaque édition, tous les grands fabricants automobiles japonais sont présents, ainsi que des marques européennes comme Lotus, BMW M, Audi et Hyundai. Ce rassemblement est comparable à un SEMA Show japonais, où modificateurs et constructeurs se rejoignent pour exposer des créations uniques et des versions améliorées de leurs modèles de production.

Un aperçu du Tokyo Auto Salon 2025

Cette année, Hyundai a invité des journalistes à découvrir deux modèles modifiés de l’Ioniq 5 N, illustrant ainsi ses efforts pour se connecter avec les passionnés. Le salon a permis à ceux qui y sont allés de revisiter une culture automobile d’avant la pandémie, marquée par la passion et la créativité.

Le TAS est un événement bondé, avec des milliers de visiteurs parcourant les allées encombrées et prenant des photos des modèles exposés. Les passionnés peuvent s’attendre à voir des voitures préparées qui vont au-delà de la simple esthétique, mettant en avant des performances et des technologies de pointe.

L’un des moments forts de cette édition a été une interview avec Keiichi Tsuchiya, légende du drift, qui a partagé ses impressions sur l’Ioniq 5 N. Reconnu pour ses compétences de pilote et sa capacité à tester des voitures sur des circuits, Tsuchiya a salué les qualités de l’Ioniq, affirmant que « l’architecture de base était très impressionnante » et que « les amortisseurs lui rappelaient ceux d’une Porsche ».

Cette collaboration avec des figures emblématiques du secteur comme Tsuchiya permet à Hyundai de se projeter comme une marque de performance reconnue. En participant au Tokyo Auto Salon, l’objectif est d’intégrer profondément N dans la culture automobile japonaise, en rivalisant sur le même terrain que les marques emblématiques telles que Honda, Toyota et Nissan.

Le Tokyo Auto Salon n’est pas seulement une foire; c’est un symbole de l’engagement passionné du Japon envers l’automobile, un événement où l’innovation rencontre la tradition, et où les passionnés peuvent partager leur amour pour les voitures. L’expérience intense et visuelle qu’offre le TAS est difficile à résumer, mais elle est essentielle pour comprendre l’état d’esprit qui anime la communauté automobile japonaise.