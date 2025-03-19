Le Match des Étoiles 2025 : Stars de la MLS et de la Liga MX s’affronteront au Q2 Stadium d’Austin FC.

Le 2025 MLS All-Star Game opposera les All-Stars de la MLS aux All-Stars de la LIGA MX le mercredi 23 juillet (20h00 CT) au Q2 Stadium d’Austin, Texas.

Ce match très attendu sera le premier All-Star Game professionnel à se dérouler à Austin et sera diffusé en direct, en exclusivité, sur MLS Season Pass sur Apple TV, disponibles en anglais et en espagnol.

Un événement phare pour les fans de soccer

En complément du All-Star Game de la MLS, le Défi de Compétences All-Star 2025, présenté par AT&T, proposera aux fans un spectacle époustouflant de talent et de compétition. Cette épreuve mettra aux prises 10 stars de la MLS et 10 joueurs d’exception de la LIGA MX dans un affrontement captivant. Le Défi de Compétences All-Star aura lieu la veille du match, le mardi 22 juillet (20h00 CT, sur MLS Season Pass) au Q2 Stadium.

Les billets pour le All-Star Game de la MLS et le Défi de Compétences All-Star, présentés par AT&T, seront mis en vente au public le mercredi 26 mars à 10h00 CT sur le site MLSsoccer.com/All-Star.

Un retour attendu de la LIGA MX

« Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau la LIGA MX lors de ce All-Star Game 2025, mettant en lumière le meilleur talent de nos ligues », a déclaré Camilo Durana, vice-président exécutif de la MLS. « Ce match excitant pour le premier All-Star Game professionnel d’Austin apporte une rivalité sur le terrain à une communauté passionnée et à des fans du monde entier qui regarderont via MLS Season Pass sur Apple TV. »

Francisco Iturbide, directeur des opérations et du développement de la LIGA MX, a ajouté : « Participer à un événement comme le All-Star Game de la MLS est toujours un grand honneur pour la LIGA MX. Nous sommes impatients de montrer la qualité de nos joueurs et de continuer à nous connecter avec nos fans aux États-Unis. »

Le All-Star Game de 2025 mettra en valeur la qualité élevée des joueurs de notre ligue, ainsi que la communauté d’Austin, l’Austin FC et le Q2 Stadium, a déclaré Andy Loughnane, président de l’Austin FC. « En ayant rempli 100 % de nos matches à domicile tout au long de notre histoire, nous avons prouvé que l’atmosphère durant les jours de match est l’une des meilleures du soccer nord-américain. C’est un honneur pour notre club d’accueillir les joueurs et fans de la MLS et de la LIGA MX pour le premier All-Star Game de notre ville. »

En plus du match et du Défi de Compétences, la MLS organisera une semaine d’événements à Austin autour de la rencontre, incluant des célébrations de soccer, des initiatives de service communautaire, des apparitions de joueurs, ainsi qu’une nouvelle édition le lundi soir du quatrième MLS NEXT All-Star Game, présenté par Allstate, un match d’exhibition gratuit mettant en avant les meilleurs talents émergents des académies à travers MLS NEXT. Le coup d’envoi est prévu pour 19h30 CT et se déroulera au Parmer Field, au St. David’s Performance Center.

Depuis son introduction en MLS, Austin FC a affiché complet pour chaque match de saison régulière et de playoffs joué dans le Q2 Stadium. En plus des matchs de l’Austin FC, le Q2 Stadium a accueilli des matches pendant la Concacaf Gold Cup 2021, les qualifications pour la Coupe du Monde 2022 et la Copa America 2024. Cela sera le premier All-Star Game de la MLS joué dans l’État du Texas depuis 2010, lorsque le NRG Stadium de Houston avait été le théâtre de la rencontre entre les All-Stars de la MLS et Manchester United.

Historique des confrontations entre la MLS et la LIGA MX

La rencontre de juillet marquera le quatrième All-Star Game de la MLS entre les étoiles de Major League Soccer et de la LIGA MX. La MLS a remporté deux des trois précédentes rencontres entre les deux équipes, y compris la première édition de 2021 aux tirs au but et a également gagné le match de 2022 sur le score de 2-1, grâce aux buts de Carlos Vela (LAFC) et Raul Ruidiaz (Seattle Sounders FC).

La LIGA MX a marqué sa première victoire sur les All-Stars de la MLS lors de l’édition 2024, gagnant 4-1 à Lower.com Field à Columbus.

Formation des All-Stars de la MLS

La liste des All-Stars de la MLS sera composée de 12 joueurs sélectionnés par un vote des fans, de 12 autres joueurs choisis par l’entraîneur principal des All-Stars de la MLS, Nico Estevez de l’Austin FC, et deux joueurs nommés par le commissaire de la MLS, Don Garber. D’autres détails sur le vote des fans seront communiqués ultérieurement.

Des joueurs précédemment sélectionnés pour l’équipe des All-Stars de la MLS incluent des stars internationales telles que les champions de la Coupe du Monde FIFA Sergio Busquets, Hugo Lloris et Thiago Almada, ainsi que des figures emblématiques des équipes nationales des États-Unis et du Canada comme Walker Zimmerman, Miles Robinson et Moise Bombito.

Équipe des All-Stars de la LIGA MX

Les All-Stars de la LIGA MX seront composés d’un total de 26 joueurs. D’autres détails sur le processus de sélection seront annoncés ultérieurement.

Les rosters précédents des All-Stars de la LIGA MX ont présenté des stars de classe mondiale, y compris des figures de l’équipe nationale mexicaine telles que Santiago Gimenez, Cesar Huerta et Alexis Vega, ainsi que des stars internationales comme Sergio Canales, Andre-Pierre Gignac et Salomon Rondon.

Dans le Défi de Compétences All-Star, la LIGA MX a l’avantage avec un score de deux à un dans la série. La LIGA MX a remporté la première édition en 2021, avec l’ancien attaquant de Cruz Azul et actuel de Portland Timbers, Jonathan Rodriguez, scellant la victoire. La MLS a pris les honneurs en 2022 au Minnesota, tandis que la LIGA MX a triomphé dans l’édition 2024 lorsque le défenseur de Cruz Azul, Gonzalo Piovi, a touché la barre transversale lors du Victory Shot, permettant à la LIGA MX de s’imposer.