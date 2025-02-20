MLS 2025 : Calendrier complet, dates incontournables, chaînes de télévision et options de visionnage en ligne.

Tout est prêt pour le coup d’envoi de la saison 2025 de la MLS qui débutera le samedi 22 février. Cet événement marquera une célébration spéciale pour la ligue, qui aspire à devenir la cinquième grande ligue professionnelle aux États-Unis. À cette occasion, la ligue présentera officiellement sa 30ème franchise, San Diego FC, lors de son week-end MLS is Back.

Un lancement sous le signe de l’émotion

Le coup d’envoi sera donné par les champions en titre du Supporters’ Shield, Inter Miami, qui affronteront New York City FC. La journée d’ouverture se conclura par la présentation de San Diego FC en MLS, qui effectuera une visite attirante chez le champion de la MLS Cup, LA Galaxy, à 19h00 ET/16h00 PT.

Retour sur la saison inaugurale de la MLS

Pour commémorer sa 30ème saison, le calendrier de la saison régulière 2025 inclura certaines références à la saison inaugurale de 1996. Le premier de ces rappels aura lieu le 6 avril, lorsque les San Jose Earthquakes accueilleront DC United dans une revanche du tout premier match de la ligue.

De plus, le 12 juillet, les deux premiers finalistes de la MLS Cup, LA Galaxy et DC United, se retrouveront au Dignity Health Sports Park.

Match des étoiles de la MLS 2025

La ville d’Austin accueillera le Match des étoiles de la MLS 2025 au Q2 Stadium le mercredi 23 juillet. Le Défi des Compétences se tiendra le mardi 22 juillet. Dans les prochaines semaines, des détails sur les participants au Défi des Compétences et sur l’adversaire des étoiles de la ligue pour le Match des étoiles de la MLS 2025 seront dévoilés.

La ligue a également prévu une Semaine des Rivalités MLS en deux temps : du 14 au 18 mai, mettant en avant les plus grandes rivalités de la ligue. Pour lancer cette semaine, le St. Louis CITY SC accueillera Sporting Kansas City à Energizer Park.

Nouveau format de compétition

Avec l’ajout de San Diego FC comme 30ème franchise de la MLS, toutes les équipes de la MLS disputeront 34 matches de saison régulière, 17 à domicile et 17 à l’extérieur. Chaque équipe devra faire face à ses rivaux de conférence lors de visites réciproques (28 matches) et six matches supplémentaires contre différents adversaires de l’autre conférence.

Journée de décision de la MLS 2025

La Journée de Décision 2025 se déroulera le samedi 18 octobre, avec une journée de matches massive pendant laquelle tous les matches de la conférence Est seront joués à 18h00 ET/15h00 PT et ceux de l’Ouest à 21h00 ET/18h00 PT. New York City FC accueillera également les Seattle Sounders lors d’un match interconférenciel pour clore la saison.

Diffusion de la MLS 2025

Pour la saison 2025, tous les matches (510) seront disponibles via le MLS Season Pass sur Apple TV dans plus de 100 pays. De plus, la plateforme diffusera exclusivement le match de la semaine le dimanche soir, avec une production améliorée.

Des matches seront également diffusés sur les réseaux FOX aux États-Unis et sur TSN et RDS au Canada.