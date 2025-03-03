Le premier match à domicile de San Diego FC en MLS terni par des chants homophobes.

San Diego FC vient d’intégrer la MLS, et bien que le match inaugural à domicile contre le St. Louis City FC ait été un moment mémorable, il a été en partie terni par les chants des supporters.

Le match s’est terminé par un match nul, mais le principal sujet de discussion après le match a été le comportement des supporters locaux.

Des chants controversés lors du match inaugural

La foule de San Diego a scandé « p**o » à chaque fois que le gardien du St. Louis City, Roman Burki, effectuait un dégagement. Bien que cette insulte désigne un prostitué masculin, en espagnol mexicain, elle se traduit approximativement par « f***** », utilisant un langage offensant pour critiquer la virilité d’une personne.

Ce n’est pas la première fois que cette insulte suscite des controverses, car elle est régulièrement entendue lors des matchs impliquant l’équipe nationale mexicaine. L’année dernière, un de leurs matchs a été interrompu à cause de chants entendus dans les gradins.

Réaction de San Diego FC et des autorités