Le premier match à domicile de San Diego FC en MLS terni par des chants homophobes.

Le premier match à domicile de San Diego FC en MLS terni par des chants homophobes.

Rédaction :Sophie Ducrocher

San Diego FC vient d’intégrer la MLS, et bien que le match inaugural à domicile contre le St. Louis City FC ait été un moment mémorable, il a été en partie terni par les chants des supporters.

Le match s’est terminé par un match nul, mais le principal sujet de discussion après le match a été le comportement des supporters locaux.

Des chants controversés lors du match inaugural

La foule de San Diego a scandé « p**o » à chaque fois que le gardien du St. Louis City, Roman Burki, effectuait un dégagement. Bien que cette insulte désigne un prostitué masculin, en espagnol mexicain, elle se traduit approximativement par « f***** », utilisant un langage offensant pour critiquer la virilité d’une personne.

Ce n’est pas la première fois que cette insulte suscite des controverses, car elle est régulièrement entendue lors des matchs impliquant l’équipe nationale mexicaine. L’année dernière, un de leurs matchs a été interrompu à cause de chants entendus dans les gradins.

Réaction de San Diego FC et des autorités

match serait suspendu si les chants continuaient.

« La discrimination n’a pas sa place dans notre sport et dans nos stades, et ne sera pas tolerée. Le chant entendu est offensant et nous demandons aux supporters de ne pas le continuer. Merci, » était inscrit sur l’écran géant du stade.

Après le match, San Diego FC et ses membres ont clairement indiqué leur mécontentement face à ce qu’ils ont entendu depuis les tribunes. « Le chant entendu ce soir est inacceptable, » a déclaré l’entraîneur Mikey Varas. « Cela ne représente pas les joueurs, moi-même ou le club, et cela ne représente certainement pas San Diego ou Baja California. »

Varas a souligné que ce chant n’émanait pas du principal groupe de supporters de San Diego FC, La Frontera. « Cela venait plutôt de la population générale dans les sièges, et ce n’était pas tout le monde, » a déclaré Varas. « Je comprends cela, mais il y avait suffisamment de personnes, et je veux juste préciser qu’il n’y a pas de place pour ça ici. S’ils vont continuer à venir au match et à scander ça, mieux vaut qu’ils ne viennent pas ici. »

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