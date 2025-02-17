San Diego FC dévoile son nouveau propriétaire : un chapitre excitant pour cette équipe de MLS !

San Diego FC (SDFC) a récemment accueilli Tems, la célèbre chanteuse, compositrice et productrice originaire de Lagos, Nigéria, au sein de son groupe de propriété en tant que partenaire du club. Récompensée à deux reprises par un GRAMMY Award et nominée aux Oscars, Tems rejoint SDFC à travers sa société The Leading Vibe. Reconnue pour sa voix unique, Tems apporte son esprit créatif et sa passion pour la communauté dans le monde du football.

Tems rejoint le Club des Sociétaires

« Nous sommes ravis que Tems rejoigne San Diego FC en tant que partenaire du club », a déclaré le propriétaire de SDFC, Sir Mohamed Mansour. « Tems est une artiste d’envergure internationale qui nous aidera à toucher de nouveaux publics et à promouvoir notre projet, qui a bien sûr ses racines en Afrique subsaharienne à travers Right to Dream. »

« Tems est une artiste extraordinaire et une force culturelle mondiale », a ajouté Tom Penn, le PDG de SDFC. « C’est un honneur de l’avoir dans notre club et de bénéficier de sa perspective visionnaire. »

Son engagement à responsabiliser la prochaine génération s’aligne parfaitement avec notre mission, et son dévouement à créer des opportunités pour les jeunes talents, tant au niveau national que mondial, reflète les valeurs fondamentales de Right to Dream.

Nous espérons également établir des connexions significatives entre le monde de la musique et San Diego FC, rassemblant les communautés grâce à la puissance partagée de la culture et du sport.

Tems a enchanté le monde entier avec sa musique, décrochant des prix tels qu’un GRAMMY pour la Meilleure Performance Musicale Africaine avec « Love Me JeJe » issue de son album acclamé Born In The Wild, ainsi qu’une nomination aux Oscars et aux Golden Globes pour son travail sur « Lift Me Up« , le single phare de la bande originale de Black Panther: Wakanda Forever.

Fusionner le football et la musique

Son art et son authenticité font d’elle une icône de l’autonomisation et de la connexion culturelle, des valeurs qui s’alignent parfaitement avec la vision de San Diego FC visant à unir les communautés par le biais du football mondial.

« Je suis ravie de rejoindre le groupe de propriétaires de San Diego FC et d’être partie prenante d’un club qui célèbre la créativité, la culture et la puissance de la communauté », a déclaré Tems, partenaire du club SDFC. « Le football a une manière unique de rassembler les gens, et je suis impatiente de contribuer à bâtir quelque chose d’exceptionnel à San Diego, une ville qui prospère grâce à la diversité et à l’innovation. »

Tems rejoint un groupe distingué de partenaires du club qui partagent un engagement envers l’excellence et l’engagement communautaire, comprenant l’actrice innovante Issa Rae, le footballeur champion du monde Juan Mata, l’ancien Navy SEAL Jocko Willink, et le partenaire fondateur et joueur étoile de la MLB des San Diego Padres, Manny Machado.