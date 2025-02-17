La chute de $LIBRE en crypto : une menace de destitution plane sur le président argentin Milei

Introduction

Les députés de l’opposition en Argentine envisagent de destituer le président Javier Milei à la suite de la promotion d’une cryptomonnaie qui a rapidement perdu de sa valeur. Cet incident soulève des inquiétudes concernant la gestion des cryptomonnaies par le gouvernement alors que le pays lutte contre une crise économique majeure.

Un projet de destitution sur la table

Les législateurs argentins de l’opposition ont récemment soulevé la possibilité de mettre en œuvre une procédure de destitution contre le président Milei après que ce dernier a recommandé, par le biais d’un post sur X, un jeton cryptographique peu connu, le $LIBRE. Selon Reuters, le prix de ce jeton avait grimpé à près de 5 dollars après la publication du président, avant de chuter sous la barre de 1 dollar en quelques heures.

La chambre fintech d’Argentine a quelque peu accusé Milei, suggérant que cet événement pourrait constituer un « rug pull », un type de fraude où les développeurs gonflent artificiellement la valeur d’une cryptomonnaie avant de vendre leurs parts et d’abandonner le projet. Cette situation a conduit Leandro Santoro, un député de l’opposition, à déclarer : « Ce scandale, qui nous embarrasse sur la scène internationale, exige que nous déposions une demande de destitution contre le président. »

Milei supprime son post après la chute

Suite à la chute drastique de la valeur de la cryptomonnaie, Milei a supprimé son post. Les médias locaux ont rapporté qu’il était resté en ligne pendant plusieurs heures. Le président a expliqué qu’il avait retiré son message après avoir pris connaissance des détails de la situation, niant toute implication dans la cryptomonnaie. « Je n’étais pas conscient des détails du projet et une fois que j’en ai pris connaissance, j’ai décidé de ne pas continuer à lui donner de la visibilité », a-t-il affirmé.

Dans un contexte de crise économique marquée par l’hyperinflation, le gouvernement argentin a récemment légalisé l’utilisation de Bitcoin et d’autres cryptomonnaies pour le règlement de contrats et les paiements. Annoncé par la ministre Diana Mondino l’année dernière, ce décret fait partie d’un ensemble de réformes économiques visant à lutter contre l’hyperinflation et une économie affaiblie.

Ce décret, bien que ne mentionnant pas directement les cryptomonnaies, permet aux individus et aux entreprises de choisir leurs méthodes de paiement, indépendamment du statut de monnaie légale, comme l’ont rapporté des médias spécialisés.