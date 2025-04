Le Défi des Échanges Cryptographiques : Les Courtiers en Forex et CFDs Pourront-ils Résister ?

Les Échanges de Cryptomonnaies S’Imposent dans le Secteur Financier Traditionnel

Les échanges de cryptomonnaies ne se contentent pas d’observer le marché des changes (FX) et des contrats pour la différence (CFD) ; ils y pénètrent déjà. Dotés d’une réglementation robuste, de technologies avancées, et d’une base d’utilisateurs mondiale, ces plateformes se préparent à transformer le paysage financier traditionnel.

Les Intentions des Échanges de Cryptomonnaies — Et Pourquoi Ils Vont Gagner

Les échanges de cryptomonnaies ne se limitent plus à la seule offre de crypto. Leur stratégie devient claire :

Acquérir des licences réglementaires (MiFID II, etc.) pour entrer dans le cadre de la finance traditionnelle (TradFi)

Cibler d’abord les institutions — futurs, options, et ordres centralisés (CLOB) — où ils détiennent déjà un avantage structurel

S’étendre vers le marché de détail une fois que la confiance et la couverture réglementaire seront établies

Offrir un trading multi-actifs (crypto, FX, actions, matières premières) depuis un portefeuille unifié

Des plateformes comme Coinbase, Kraken et OKX ont déjà obtenu des licences MiFID II pour opérer dans l’Espace Économique Européen. Kraken a également acquis NinjaTrader, un courtier en contrats à terme réglementé aux États-Unis, et a récemment lancé des contrats perpétuels en FX.

Ces entreprises, réglementées et dotées d’un capital conséquent, servent des dizaines de millions d’utilisateurs à l’échelle mondiale. Lorsqu’elles atteindront leur pleine capacité dans la finance traditionnelle, la plupart des courtiers traditionnels auront du mal à rivaliser. Car ces échanges de cryptomonnaies comprennent la technologie, l’expérience utilisateur, le branding, et la communauté d’une manière que la plupart des courtiers ne le font pas.

Brokers Forex et CFD : Trois Types, Trois Destinées

Les brokers Forex et CFD traditionnels peuvent être classés en trois catégories selon leurs caractéristiques : les dénieurs, les opportunistes et eToro.

Type 1 : Les Dénieurs

Ces courtiers considèrent encore la cryptomonnaie comme un produit secondaire ou « trop risqué ». Ils se trompent. Ignorer la cryptomonnaie dans un monde où le comportement des utilisateurs évolue vers le trading 24/7, mobile-first et haute fréquence, équivaut à perdre en pertinence. En revanche, les plateformes dédiées aux cryptomonnaies intègrent des millions d’utilisateurs tout en les dépassant financièrement.

Type 2 : Les Opportunistes

Ces courtiers perçoivent la cryptomonnaie comme un moyen de croissance — des rails de paiement abordables et un accès rapide à des marchés auparavant bloqués par des contrôles monétaires. Cependant, les utilisateurs de la Web3 ne recherchent pas un courtier traditionnel avec un « onglet crypto » ; ils désirent une véritable expérience crypto.

Type 3 : Le (Seulement) Cas

Le cas qui ressort ici est celui d’eToro, qui a su intégrer la cryptomonnaie dès le début dans le cœur de leur plateforme, ce qui a porté ses fruits. En 2024, eToro a rapporté 931 millions de dollars en commissions, dont 38 % provenaient uniquement de la cryptomonnaie. Aucun autre broker traditionnel n’a réussi à faire un tel saut.

Le Goulot d’Étranglement de MetaQuotes

Le secteur des FX et des CFD est devenu une mer d’uniformité. 99 % des courtiers dépendent encore de MetaQuotes (MT4/MT5), offrant des produits et des expériences utilisateur presque identiques. Cette dépendance excessive a engendré un marché saturé avec des guerres de prix impitoyables.

De plus, MetaQuotes n’est pas adapté pour la cryptomonnaie. Les plateformes MetaTrader ne supportent pas l’intégration de portefeuilles et manquent de connectivité blockchain.

La Leçon ?

La cryptomonnaie n’est plus juste un produit. Elle est l’infrastructure, la distribution, et l’avenir de la finance. La fenêtre de temps pour que les courtiers FX et CFD se mettent à jour se ferme rapidement. Dans un avenir proche, 80 % des courtiers de ce secteur ne survivront pas si la tendance se poursuit.

Pour continuer à exister, ils doivent :

1. Lancer et intégrer des offres de cryptomonnaie.

2. Construire un écosystème crypto complet.

3. Abandonner leur ego et apprendre de la nouvelle génération.

Dans un monde où le changement s’accélère, il est impératif de ne pas rester figé dans le passé, sous peine d’être dépassé et de disparaître.

Partagez cet article avec vos amis!