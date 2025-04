Les firmes de trading face aux courtiers CFD : Conquérir ou coexister ?

Convergence entre les courtiers CFD et les sociétés de trading propriétaire

La croissance rapide des revenus générés par le trading propriétaire parmi les fournisseurs de liquidités non bancaires met en lumière l’impact potentiel de l’expansion du marché sur les courtiers CFD. Une analyse approfondie révèle que cette dynamique pourrait transformer le paysage du trading en ligne, soulevant des questions sur la coexistence des courtiers CFD et des sociétés de trading propriétaire.

Les courtiers CFD face à la montée des sociétés de trading propriétaire

Les données de Crisil Coalition Greenwich montrent qu’en moyenne, moins de la moitié des revenus des fournisseurs de liquidités non bancaires proviennent des activités de création de marché. Le trading propriétaire représente une part de plus en plus importante de la croissance des revenus. Charles Finkelstein, PDG et fondateur d’Upside Funding, note que son analyse indique une augmentation de 30 % par an du nombre de contrats négociés, suggérant que les courtiers CFD perdent des parts de marché au profit des sociétés de trading propriétaire.

“Un argument que pourrait avancer un trader lorsqu’il choisit entre ces deux options est que les entreprises de trading propriétaire imposent des règles, alors que les courtiers CFD n’en ont pas. Ce qui est tout à fait valide”, déclare Finkelstein. Il souligne également que les entreprises de trading pourraient prélever un pourcentage des bénéfices, mais que les règles ne doivent pas être perçues comme un obstacle. Le cadre des banques d’investissement pour les traders propriétaires inclut des règles similaires, comme celles concernant les pertes maximales. À son avis, respecter les limites de pertes enseignées par une société de trading propriétaire est une leçon cruciale pour préserver son capital.

Une évolution vers la cohabitation bénéfique

Oliver Olejar, directeur des opérations de Lux Trading Firm, affirme que de nombreux traders de détail ont déjà choisi de migrer vers des sociétés de trading propriétaire, et il prévoit que davantage de courtiers proposeront des comptes propriétaires à mesure que ces entreprises prennent de l’ampleur.

“Nous percevons notre cohabitation avec les courtiers CFD comme bénéfique,” déclare Simone Nateri, responsable des opérations chez City Traders Imperium. Elle souligne que cela diversifie le paysage financier, enrichissant ainsi la communauté des traders. L’émergence de sociétés de trading propriétaire au sein des courtiers CFD établis pourrait renforcer cette synergie et créer un écosystème de trading plus riche et varié.”

Siju Daniel, directeur commercial chez ATFX, partage une vision nuancée, suggérant qu’il y a amplement de place pour la coexistence entre courtiers CFD et entreprises de trading. “L’entrée dans le secteur du trading propriétaire dépendra des modèles des courtiers et de leur tolérance au risque,” indique-t-il. “Il est raisonnable de penser que davantage de courtiers rejoindront le marché, mais l’incertitude réglementaire est une raison compréhensible pour laquelle les grandes entreprises pourraient hésiter.”

