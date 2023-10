Découvrez les frais bancaires qui vont augmenter en 2024

Temps de lecture : 3 minutes

Les clients des principales banques françaises devront se préparer à des augmentations de tarifs sur certains services en 2024.

Les nouvelles grilles tarifaires, récemment publiées par les établissements bancaires tels que SG (Société Générale et Crédit du Nord), La Banque Postale, annoncent plusieurs hausses significatives qui pourraient impacter le portefeuille des utilisateurs. Voici un tour d’horizon des principaux frais bancaires concernés.

Les cartes bancaires classiques et leurs coûts associés

Les frais liés aux cartes bancaires sont l’un des premiers postes affectés par ces augmentations. Pour la marque SG, par exemple, le coût des cartes Visa Classic et Mastercard Standard connaîtra une augmentation légère, notable pour leurs détenteurs.

Précisons que ces hausses ne touchent pas les offres premium ou haut de gamme, qui restent inchangées pour l’instant.

Envoi sécurisé des chéquiers : une augmentation de 25%

L’envoi sécurisé des chéquiers fait également partie des services impactés par ces nouveaux tarifs. Chez SG, le coût pour l’envoi recommandé d’un chéquier augmente de 25%. Cette hausse représente un coût supplémentaire pour les clients ayant recours à ce mode d’expédition, puisque la plupart des banques proposent également un envoi simple moins cher.

Les frais de dossier de prêt immobilier : une augmentation sans plafond

Pour les emprunteurs, les futures hausses seront particulièrement notables dans le domaine des crédits immobiliers.

Chez SG, par exemple, les frais de dossier pour un prêt immobilier augmentent et ne sont plus soumis à un plafond. Cela rendrait l’accès au crédit plus difficile pour certains profils d’emprunteurs, notamment ceux nécessitant de gros financements immobiliers.

Autres modifications tarifaires chez SG

Outre les changements pré-mentionnés, SG apporte d’autres modifications à sa grille tarifaire, dont la création d’une nouvelle offre spéciale pour les jeunes, la modification des commissions de mouvement, l’introduction de frais pour certaines opérations de change sur compte, des modifications tarifaires sur certains services à la demande.

La Banque Postale : des hausses variées sur les frais de tenue de compte et autres services

La Banque Postale suit également la tendance à la hausse, en annonçant plusieurs hausses sur une variété de services, comme l’augmentation des frais de tenue de compte pour certaines catégories de clients, les frais pour la mise en place d’autorisation systématique sur les cartes bancaires et l’augmentation du tarif des virements internationaux en ligne.

Sachez que la Banque Postale précise que ces augmentations ne concernent pas tous les utilisateurs. Certaines offres promotionnelles ou catégories de clients restent exemptées de ces nouveaux frais.

Comment faire face à ces nouvelles hausses ?

Si vous êtes concerné par ces augmentations de tarifs prévues en 2024, nous vous recommandons de chercher des solutions pour minimiser l’impact financier. Nous vous conseillons dans un premier temps de comparer les différentes offres bancaires disponibles sur le marché, mais aussi de :

Négocier avec votre conseiller pour obtenir de meilleurs tarifs,

Envisager un changement de banque vers une offre moins coûteuse ,

, Optimiser l’utilisation des services bancaires (limiter l’utilisation du chéquier, privilégier les services en ligne, etc.)

Pour anticiper et gérer cette hausse des frais bancaires annoncée en 2024, nous vous invitons à rester informé et vigilant quant aux évolutions tarifaires proposées par les différents établissements financiers. Nous vous conseillons de consulter régulièrement les brochures tarifaires de vos banques et de comparer leurs offres afin de trouver la solution la plus adaptée à vos besoins et à votre budget.