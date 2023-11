Quelles sont les banques les moins chères en France ?

Entre banques traditionnelles, en ligne et néobanques, il reste assez difficile de s’y retrouver et de faire un choix avisé. Explorons ensemble quelles sont les options les plus économiques pour les consommateurs français ? Décryptage !

Les banques en ligne : des frais réduits et des offres attractives

Les banques en ligne ont largement gagné en popularité ces dernières années en proposant des offres de compte courant avec carte bancaire gratuite et des frais réduits. Certaines proposent même une prime de bienvenue allant de 10 à 180 € pour les nouveaux clients.

Parmi les acteurs majeurs du marché, nous ne manquerons pas de citer Boursorama, Fortuneo ou encore Hello bank !. Ces dernières offrent des solutions variées pour répondre aux besoins de leurs clients.

Les offres en vigueur chez les banques en ligne

Fortuneo propose jusqu’à 160 € offerts et une carte Gold gratuite (offre avec ou sans conditions de revenus). Quant à Boursorama Banque, elle promet jusqu’à 120 € offerts pour un compte bancaire (sans condition de revenus). Hello bank ! va jusqu’à 180 € offerts + 6 mois à 1 € (offre sous conditions selon la formule choisie).

Les néobanques : une alternative entièrement mobile et innovante

Depuis le début des années 2000, les néobanques ont également fait leur apparition sur le marché français, offrant des solutions entièrement digitalisées et accessibles depuis un smartphone.

Nous portons à votre connaissances que ces banques mobiles proposent en général des comptes sans frais cachés et mettent l’accent sur la simplicité de gestion des transactions quotidiennes et les fonctionnalités innovantes.

Quoi qu’il en soit, nous vous invitons à prendre en considération certains critères pour choisir votre néobanque. Commencez par vérifier si celle-ci propose des tarifs transparents et un coût mensuel global réduit. Assurez-vous ensuite de la présence d’une offre complète incluant carte bancaire, virements, prélèvements et notifications en temps réel.

Existe-t-il un mode de fonctionnement 100 % digital avec une ouverture de compte instantanée ? Les services supplémentaires comme la possibilité de gérer plusieurs devises ou d’accéder à des offres de crédit sont-ils proposés ?

Les banques traditionnelles : un choix pléthorique

En France, on compte six grands groupes bancaires nationaux : BNP Paribas, Société Générale, BPCE, Crédit Agricole, Crédit Mutuel-CIC, Banque Postale. Mais aussi de nombreuses filiales telles que BoursoBank, Fortuneo, BforBank, Monabanq, Hello bank et Nickel.

Avec un taux de bancarisation record de 99%, les consommateurs peinent souvent à choisir la meilleure option selon leur profil et leurs exigences.

Sachez que pour trouver la meilleure banque, comparer les offres et les tarifs (frais de tenue de compte, cartes bancaires, chèques…) est fondamental. Tenez aussi compte des services proposés (applications mobiles, épargne, prêts…), et évaluez la qualité du service client et les horaires d’ouverture des agences.

Comment choisir la banque la moins chère en France ?

On ne vous cache rien, Il n’existe pas de réponse unique à cette question… Le choix dépendra principalement des besoins, du budget et des attentes de chacun. Mais voici nos conseils pour prendre une décision éclairée que vous ne regretterez pas :

Analysez vos propres habitudes bancaires (transactions fréquentes, type de carte, demande de crédit…),

(transactions fréquentes, type de carte, demande de crédit…), Comparez les différentes offres du marché en tenant compte des frais et services inclus,

du marché en tenant compte des frais et services inclus, Tenez compte de votre profil (étudiant, travailleur indépendant, retraité…) pour trouver une offre adaptée,

(étudiant, travailleur indépendant, retraité…) pour trouver une offre adaptée, Priorisez vos exigences (proximité d’une agence, service client de qualité, fonctionnalités innovantes…).

En prenant ces éléments en considération, vous pourrez sélectionner la banque la moins chère en France qui répondra aux attentes de chacun.