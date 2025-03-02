Les raisons de la chute d’XRP : Nouvelles récentes et prévisions de prix pour mars 2025

Analyse de la chute du prix d’XRP : Un contexte incertain

Le 1er mars 2025, le jeton natif du XRP Ledger développé par Ripple, XRP, subit une chute significative de son prix, se négociant autour de 2,13 $ – soit une baisse de 17 % au cours des 24 dernières heures et une diminution spectaculaire de 31 % sur le dernier mois. Cette situation soulève des questions chez les investisseurs et la communauté XRP : Quelles en sont les raisons ? Plusieurs facteurs, allant des mises à jour du procès de Ripple aux tendances du marché des cryptomonnaies, en passant par des incertitudes réglementaires et des nouvelles récentes concernant XRP, semblent ébranler la confiance des investisseurs.

Pourquoi le prix d’XRP est-il en baisse ?

Le prix actuel de 2,13 $ d’XRP reflète une période tumultueuse, avec une capitalisation boursière s’élevant autour de 24 milliards de dollars, plaçant XRP en quatrième position parmi les plus grandes cryptomonnaies, derrière Bitcoin, Ethereum et Tether. Au cours de la semaine passée, XRP a perdu 31 % de sa valeur, contrastant fortement avec la hausse de 250 % enregistrée au cours des six derniers mois.

Plusieurs éléments expliquent cette chute :

Incertitude liée au procès de la SEC

Le nuage juridique pesant sur XRP constitue un facteur majeur de pression sur son prix. Ripple Labs fait face à une action en justice de la part de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis depuis décembre 2020. Bien que Ripple ait obtenu une victoire juridique partielle à la mi-2024, un juge ayant statué que XRP n’est pas un titre pour les ventes au détail, l’incertitude demeure.

Correction générale du marché crypto

La baisse d’XRP coïncide avec un recul plus large sur le marché des cryptomonnaies. À l’aube de 2025, le sentiment des investisseurs s’est dégradé, entraînant des ventes généralisées. Pour citer un exemple, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a chuté d’environ 6 à 8 % à la fin février.

Ventes massives par les grandes poches (whales)

Une autre raison de la baisse d’XRP réside dans l’activité des gros détenteurs et les déblocages de jetons qui augmentent l’offre. Le 3 février 2025, Ripple a débloqué 1 milliard d’XRP, provoquant une vente massive qui a fait chuter le prix de 24,6 % en une journée suivant le déblocage.

Activité réseau à la baisse

Les données récentes révèlent une baisse de l’utilisation du réseau XRP, un signal négatif pour les investisseurs. Le nombre d’adresses actives et d’activités transactionnelles sur le XRP Ledger a chuté d’environ 50 % depuis décembre 2024.

Prise de bénéfices

Des liquidations sur le marché à terme ont accentué la chute des prix, avec plus de 22 millions de dollars de positions longues liquidées en 24 heures fin février. Ces ventes forcées ont accentué la pression baissière, indiquant que de nombreux traders haussiers ont dû quitter leurs positions.

Prévisions de prix d’XRP pour mars 2025 et au-delà

Malgré la tendance actuelle à la baisse, certains analystes prévoient un potentiel de reprise en mars :

Scénarios haussiers

Certains analystes estiment qu’XRP pourrait se négocier entre 2,15 $ et 2,40 $ au cours de la première semaine de mars.

Des prévisions plus optimistes suggèrent une hausse potentielle de 42,09 %, atteignant une moyenne de 3,10 $ en mars.

Les prévisions les plus optimistes parlent même d’une éventuelle explosion de 300 % si certains catalyseurs se réalisent.

Scénarios baissiers

Si XRP ne parvient pas à maintenir le niveau de support à 2,00 $, de nouvelles baisses vers 1,80 $ ou moins pourraient survenir.

Des ventes continues des grandes poches pourraient intensifier la pression à la baisse.

Des indicateurs techniques négatifs pourraient entraver une reprise rapide.

En somme, la valeur d’XRP connaît une chute en raison d’une combinaison d’incertitude réglementaire, de sentiment négatif du marché, de pression à la vente induite par des whales, d’une baisse des métriques d’utilisation et d’un retracement technique après une forte embellie.