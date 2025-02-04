Pourquoi XRP s’envole-t-il ? Les prévisions de prix indiquent une possible hausse de 37 % pour ce token crypto.

Le marché des cryptomonnaies a récemment connu une volatilité marquée, principalement influencée par les décisions politiques de Donald Trump. XRP, en particulier, a enregistré des fluctuations importantes. Pour mieux comprendre cette situation, nous analysons les causes de ses mouvements de prix ainsi que les prévisions pour 2025.

XRP : Chute et Rebond suite aux Tarifs de Trump

Dimanche dernier, Donald Trump a annoncé l’instauration de tarifs douaniers de 25 % sur le Canada et le Mexique, qui devraient entrer en vigueur mardi. Cette annonce a également évoqué la possibilité de frais similaires pour l’Union européenne.

Cette initiative a engendré une panique massive sur les marchés, affectant aussi bien les monnaies que les matières premières, les actions et les cryptomonnaies. Bitcoin a fortement chuté, frôlant ses niveaux les plus bas de l’année, tandis que les altcoins ont suivi la tendance. XRP a été particulièrement touché, enregistrant des pertes supérieures à 30 %, tandis qu’Ethereum (ETH) a baissé de plus de 20 % et Dogecoin (DOGE) de 25 %.

Cependant, Trump a rapidement rectifié ses propos, indiquant que les tarifs pourraient être suspendus pendant un mois si des contrôles accrus aux frontières étaient mis en place pour lutter contre la migration.

Pourquoi XRP a-t-il Grimpé Aujourd’hui ?

Après ces turbulences, le prix de XRP a d’abord chuté de près de 40 % lundi, atteignant un creux à 1,77 $, le plus bas depuis novembre, avant de terminer la journée à 2,70 $, en hausse d’environ 5 %.

Bien qu’aujourd’hui (mardi 4 février 2025), le prix de XRP soit en légère baisse à 2,49 $, il a récupéré une part significative de ses pertes abruptes au début de la semaine.

Les tarifs maintenus sur la Chine ont empêché l’apparition d’une bougie haussière sur le graphique du jour. Les actions de Trump ont causé des ravages considérables sur le marché des cryptomonnaies, provoquant des liquidations en cascade de positions à effet de levier. Bien que les pertes aient diminué, le total s’élève encore à 544 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, touchant à la fois les positions longues et courtes. XRP a vu des liquidations de positions longues d’une valeur de près de 19 millions de dollars et de positions courtes d’environ 13 millions de dollars.

Analyse Technique : Formation de Marteau sur le Graphique de XRP

Une dynamique haussière pour XRP dans les jours et semaines à venir est soutenue par la formation de bougies observée sur le graphique quotidien de lundi. Nous avons identifié une longue mèche inférieure accompagnée d’un court corps, rejetant clairement la limite inférieure de la consolidation mise en place depuis novembre et le niveau psychologique de 2 $.

Cela indique que les acheteurs sont prêts à défendre ce niveau et à accumuler XRP à des niveaux de bas locaux. Un élan haussier pourrait rapidement pousser le prix vers environ 2,90 $, où se situent les sommets de début décembre.

Franchir ce niveau ouvrirait la voie à la limite supérieure de la consolidation actuelle et au précédent ATH de XRP à 3,40 $.

Cependant, le scénario haussier serait invalidé par une chute en dessous du support de 2 $ mentionné et une rupture de la moyenne mobile exponentielle à 200 jours, signalant un retour des baissiers qui pourraient faire chuter le prix de XRP à 1 $ ou moins.

Prévision du Prix XRP : DeepSeek AI Prédit un XRP à 5 $

DeepSeek AI, une plateforme d’analytique prédictive, s’est jointe à la conversation sur les perspectives de XRP pour 2025. En utilisant l’apprentissage automatique, l’analyse de sentiment et des données économiques, le service vise à offrir des perspectives d’avenir sur divers actifs numériques.

Ses projections suggèrent que XRP pourrait osciller entre 3,50 $ et 5,00 $ d’ici la fin de l’année 2025. Le modèle attribue 70 % de chances qu’un résultat favorable dans les procédures judiciaires de Ripple renforce le sentiment des investisseurs et encourage l’adoption institutionnelle.

Parallèlement, une utilisation accrue de la plateforme Ripple On-Demand Liquidity par les institutions financières pourrait faire grimper la demande pour XRP. Le sentiment du marché, en particulier les tendances liées à la performance de Bitcoin, ainsi que des facteurs économiques mondiaux, devraient également influencer la trajectoire de prix du XRP.

FAQ sur le Prix de XRP

Pourquoi le prix de XRP augmente-t-il ?

La récente hausse du prix de XRP est principalement attribuée à un vente massive suivie d’une reprise provoquée par les annonces tarifaires de Donald Trump concernant le Mexique et le Canada. Bien qu’il ait initialement chuté de près de 40 %, XRP s’est redressé après que Trump ait indiqué un retrait temporaire des tarifs, suggérant un environnement macroéconomique plus favorable que prévu.

Vaut-il la peine d’investir dans XRP maintenant ?

Le prix s’est redressé après des pertes importantes, soutenu par des signaux techniques positifs tels que la notable bougie de marteau et des cibles potentielles de hausse proche de 2,90 $ à 3,40 $. Cependant, le marché des cryptomonnaies reste volatile, et des facteurs externes tels que les politiques tarifaires, les conditions économiques plus larges, et la performance de Bitcoin peuvent influencer le prix de XRP.

XRP pourrait-il atteindre 5 $?

Selon les projections de DeepSeek AI, l’une des plateformes d’analytique prédictive mentionnées dans l’article, XRP pourrait échanger dans une fourchette de 3,50 $ à 5,00 $ d’ici fin 2025. Cette prévision repose sur un résultat favorable des affaires judiciaires en cours de Ripple et un intérêt institutionnel accru via la plateforme On-Demand Liquidity.