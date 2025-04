Pourquoi le Bitcoin flambe-t-il ? Le BTC atteint un nouveau sommet historique avant l’inauguration de Donald Trump.

Bitcoin Atteint un Nouveau Sommet Historique Avant l’Inauguration de Trump

Le prix du Bitcoin (BTC) a frôlé des sommets inédits, atteignant 109 350 $ à l’aube du 20 janvier 2025, en pleine effervescence des marchés de la cryptomonnaie, quelques heures avant l’inauguration de Donald Trump comme 47ème président des États-Unis. Cette hausse spectaculaire s’inscrit dans un contexte de forte dynamique sur le marché des actifs numériques, en parallèle avec l’essor du nouveau token TRUMP.

Une Montée Imprévisible pour Bitcoin

Lundi, Bitcoin a enregistré une hausse de plus de 6 % lors des échanges en Asie, dépassant son ancien record de 108 000 $ établi en décembre 2024. À l’heure de la rédaction, la cryptomonnaie phare se négociait autour de 107 518 $, après avoir atteint un nouveau sommet historique de 109 350 $ sur la plateforme Binance. Cette flambée des prix coïncide avec les attentes grandissantes d’une politique favorable aux cryptomonnaies sous l’administration de Trump. Le président élu a régulièrement affiché son soutien pour ce marché durant sa campagne, évoquant même l’idée d’un fonds stratégique national pour le Bitcoin.

Perspective Optimiste pour le Marché des Cryptomonnaies

Cette flambée de Bitcoin a également entraîné une dynamique positive au sein de l’ensemble du marché des cryptomonnaies. Ethereum a enregistré une hausse de 3,5 % au cours des dernières 24 heures, atteignant presque 3 400 $, tandis qu’XRP a progressé de 2 %, pour atteindre 3,20 $. Chainlink a connu la plus forte hausse, grimpant de 15 % pour se fixer à 26,50 $.

Analyse Technique du Bitcoin

Malgré l’atteinte d’un nouveau sommet historique, l’ATH précédent de la mi-décembre semble toujours servir de résistance significative. Après avoir atteint ces niveaux record, le prix est repassé en dessous de la barrière psychologique des 108 000 $. Toutefois, les investisseurs peuvent compter sur plusieurs niveaux de soutien visibles sur le graphique du BTC. Parmi eux :

104 000 $ – Sommets du début décembre

102 400 $ – Sommets locaux du début 2025

99 500 $ – Niveau correspondant aux sommets de mi-novembre, proche du seuil psychologique des 100 000 $

92 300 $ – Support majeur renforcé par le retracement de Fibonacci de 38,2 % et la limite inférieure d’une zone de consolidation de plus de deux mois

À mon sens, seule une chute en dessous de ce dernier niveau de soutien (et du cap des 90 000 $) pourrait signaler une correction plus profonde pour le prix du Bitcoin. Tout mouvement au-dessus de ces niveaux semble être une pause temporaire, offrant une opportunité d’achat à des prix légèrement inférieurs.

Le Token TRUMP Réveille le Marché des Cryptomonnaies

Juste avant l’inauguration présidentielle, le token « OFFICIAL TRUMP », ticker TRUMP, fait sensation, atteignant plus de 70 $ dimanche. Trump a annoncé le lancement de ce token via ses comptes officiels sur Truth Social et X, rassurant ainsi les sceptiques sur son authenticité. Accompagnée de la déclaration « WINNING », cette annonce décrit le token comme une célébration de ses idéaux et de son leadership.

À un moment donné, TRUMP s’est hissé parmi les dix plus grandes cryptomonnaies par capitalisation boursière. Cependant, après une correction récente et une chute de prix à 58 $, il occupe désormais la 18ème place, avec une capitalisation boursière légèrement inférieure à 11,7 milliards $ et un volume de transactions exceptionnel de 52 milliards $.

Cette correction a été en partie provoquée par le lancement d’un token concurrent créé par l’épouse du futur président, Melania Trump, sous le ticker MELANIA. « Outre le nouvel environnement réglementaire favorable aux cryptos, les initiatives économes et technophiles de l’administration devraient également favoriser l’adoption des projets crypto, en particulier dans le cloud décentralisé et d’autres secteurs DePIN, avec un potentiel d’économies substantielles pour l’État », a ajouté Trowbridge.

Prévisions de Prix pour Bitcoin en 2025

Trump, qui prêtera serment à 16 heures CET, a reconnu le bond de Bitcoin lors d’une allocution dimanche, le reliant à un optimisme général du marché. La position pro-crypto de son administration a contribué à des prévisions de prix optimistes en fin d’année variant entre 185 000 $ et 250 000 $.

Il semble que ces prévisions ne soient pas les plus optimistes pour Bitcoin. Fin 2023, j’ai tenté de répondre à la question : « Est-ce que Bitcoin atteindra 1 million $ ? » Jeff Park, responsable des stratégies Alpha chez Bitwise Asset Management, a noté que cela pourrait arriver si le gouvernement américain adoptait le Bitcoin dans sa stratégie de réserve. Cependant, il évalue actuellement la probabilité de ce scénario à seulement 10 %.

Arthur Hayes, le fondateur de l’échange de cryptomonnaies BitMEX, a également soulevé la possibilité que Bitcoin atteigne 1 million $. Lors d’une récente interview, Hayes a partagé ses réflexions sur l’état du marché des cryptomonnaies.

Conclusion

Les enjeux pour Bitcoin sont clairs : un avenir brillant pourrait s’ouvrir avec l’administration Trump si elle adopte des politiques favorables aux cryptomonnaies, laissant présager des prix qui pourraient continuer à grimper dans les années à venir.

