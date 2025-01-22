La Fièvre du TRUMP Coin S’intensifie : des Dépôts d’ETF Suscitent l’Intérêt des Investisseurs

Le monde de la finance s’intéresse aux cryptomonnaies

Cette semaine, une convergence notable entre le monde de la finance et celui des cryptomonnaies s’est produite, alors que les gestionnaires d’investissement Rex Shares et Osprey Funds ont déposé des documents pour une série de fonds négociés en bourse (ETF) axés sur les actifs numériques, dont le très médiatisé Trump Coin.

Un coup d’éclat sur le marché

Le $TRUMP a enregistré un volume d’échanges spectaculaire de 20 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures, avec une baisse de 48 %. Ce token mème a connu une flambée de plus de 500 % au cours de la semaine écoulée.

Le Memecoin présidentiel

Inauguré par le Président Donald Trump quelques jours avant son investiture, le coin TRUMP a captivé les investisseurs grâce à sa volatilité élevée et ses connotations politiques. Sa valorisation totalement diluée a atteint 80 milliards de dollars dans les 24 heures suivant son lancement, provoquant une frénésie qui a même congesté le réseau Solana. Malgré cet engouement, les memecoins tels que TRUMP et MELANIA (émis par la Première Dame Melania Trump) n’ont aucune valeur intrinsèque, s’appuyant exclusivement sur le trading spéculatif.

Une première dans le monde des ETF

Le REX-Osprey TRUMP ETF serait le premier fonds à suivre la performance du coin TRUMP, offrant aux investisseurs institutionnels une exposition à ses mouvements de prix. Selon les documents déposés auprès de la SEC, l’ETF prévoit d’allouer au moins 80 % de ses actifs nets au coin et à des dérivés liés. Bien qu’il subsiste des incertitudes sur la valeur de tels fonds, les partisans soutiennent qu’ils offrent une manière structurée d’accéder à des tendances numériques émergentes.

Au-delà du TRUMP coin

Cette vague de dépôts ne se limite pas au coin TRUMP. Rex Shares et Osprey Funds ont également proposé des ETF pour d’autres memecoins, tels que Dogecoin et BONK, ainsi que pour des actifs plus établis comme Bitcoin et Ethereum.

Incertitudes réglementaires et de marché

Tandis que l’administration de Trump indique un éventuel assouplissement de la surveillance des cryptomonnaies, des questions subsistent quant à l’approbation des ETF de memecoins par les régulateurs. L’attitude prudente de la SEC envers les cryptomonnaies sous la présidence de l’ancien président Gary Gensler a ralenti le progrès des ETF Bitcoin et Ethereum. Cependant, avec la promesse de Trump de transformer les États-Unis en « capitale crypto », le paysage réglementaire pourrait changer.

La place des memecoins comme TRUMP dans les portefeuilles institutionnels dépendra des décisions réglementaires et des dynamiques de marché. Pour l’heure, la folie des memecoins met en lumière l’intersection imprévisible entre la politique, la finance et les actifs numériques.