Les investissements dans la fintech plongent à un niveau record de 95,6 milliards de dollars en sept ans, frappés par les hausses de taux.

Un Investissement Fintech Mondial en Forte Baisse pour 2024

Selon le dernier rapport de KPMG sur le Pulse of Fintech, l’investissement mondial dans le secteur fintech a chuté à 95,6 milliards de dollars en 2024, atteignant son niveau le plus bas depuis 2017. Cette baisse s’explique par les défis macroéconomiques persistants et les tensions géopolitiques, ancrant une incertitude dans le marché.

Une Trajectoire Négative dans le Paysage Financier

Le paysage d’investissement a montré une claire tendance à la baisse tout au long de l’année, les fonds totaux passant de 51,7 milliards de dollars au premier semestre à 43,9 milliards de dollars au second semestre. Néanmoins, une hausse notable dans le dernier trimestre, où les investissements ont atteint 25,9 milliards de dollars après 18 milliards de dollars au troisième trimestre, laisse entrevoir des signes précoces de stabilisation du marché.

Karim Haji, responsable mondial des services financiers chez KPMG International, a affirmé : « Cela a été une année difficile pour presque tout le monde dans l’écosystème. À quelques exceptions près, personne ne voulait se lancer dans les plus gros investissements, qui ont longtemps été un pilier de l’investissement fintech. »

Les résultats confirment un rapport antérieur de KPMG en 2023, qui indiquait que les investissements avaient chuté à 113,7 milliards de dollars, déjà considéré comme le pire chiffre depuis 2017. Malheureusement, 2024 a réussi à surpasser ce record.

Dynamique Régionale et Performance Sectorielle

Les Amériques continuent de dominer le paysage fintech mondial, capturant 63,8 milliards de dollars à travers 2 267 transactions, les États-Unis représentant 50,7 milliards de dollars de ce total. La région EMEA a sécurisé 20,3 milliards de dollars à travers 1 465 deals, tandis que l’APAC a enregistré 11,4 milliards de dollars dans 896 transactions.

En Europe, le Royaume-Uni reste en tête. Roberto Napolitano, directeur marketing chez Innovate Finance, a déclaré que « le Royaume-Uni a reçu plus de financement fintech que toute l’Europe combinée. » Lors de la FMLS:24, il a partagé ses perspectives sur l’avenir de l’industrie fintech.

Napolitano a ajouté : « Le Royaume-Uni continue de mener en termes d’investissement en capital dans la fintech après les États-Unis, et bien que la situation soit encore positive, il est possible que cela change légèrement en 2025. Mais nous ne le savons pas encore. »

Le rapport de KPMG montre que le secteur des paiements est devenu le segment le plus résilient, attirant 31 milliards de dollars d’investissements, suivi par les actifs numériques et les devises avec 9,1 milliards de dollars et la régulation technologique (regtech) avec 7,4 milliards de dollars. Cette répartition reflète la confiance continue des investisseurs dans les technologies de paiement établies tout en témoignant d’un intérêt croissant pour les secteurs émergents.

Tendances Émergentes et Perspectives Futures

En regardant vers 2025, plusieurs tendances clés façonnent le paysage de l’investissement fintech :

Intégration de l’Intelligence Artificielle : Le secteur voit un intérêt croissant pour les solutions alimentées par l’IA, en particulier dans le regtech et les applications de cybersécurité.

Évolution des Actifs Numériques : L’infrastructure du marché, la tokenisation numérique et les stablecoins sont en position de connaître une croissance potentielle des investissements.

Innovation dans les Paiements : Le secteur des paiements devrait maintenir sa position de leader, soutenu par des solutions B2B et des technologies de paiement transfrontalières.

Anton Ruddenklau, responsable de l’innovation et de la fintech à KPMG International, a souligné: « Si ce que nous avons vu dans l’espace d’investissement plus large est un indice, l’IA pourrait être un géant endormi pour l’investissement fintech. Toutefois, à l’heure actuelle, c’est encore très prématuré. »

Il a ajouté : « Il y a une forte demande autour de l’IA, de l’IA générative, de l’IA agentique et de l’automatisation, mais il y a également beaucoup de prudence. Au cours de l’année prochaine, les regtechs axées sur l’IA devraient connaître le plus de traction parmi les investisseurs, alors que les entreprises de services financiers cherchent de meilleures manières de répondre à un environnement réglementaire de plus en plus complexe. »

En dépit de la baisse générale, plusieurs indicateurs positifs suggèrent un potentiel de reprise en 2025. L’augmentation de l’activité d’investissement au quatrième trimestre, combinée à la baisse des taux d’intérêt dans diverses juridictions et à la résolution d’incertitudes politiques clés, laisse présager une amélioration des conditions de marché.

L’activité de fusions et acquisitions a montré une résilience particulière au cours du dernier trimestre, les valeurs des transactions ayant presque doublé, passant de 7,4 milliards de dollars à 14,2 milliards de dollars d’un trimestre à l’autre. Les investissements en capital-risque ont également montré de la robustesse, passant de 9,7 milliards de dollars à 11,2 milliards de dollars pendant la même période.

De plus, un rapport distinct de BCG a révélé qu’en dépit d’un manque de financement de 70 %, les entreprises fintech ont réussi à augmenter leur revenu de 14 % entre 2021 et 2023. Si les projets de cryptomonnaies étaient exclus, le taux de croissance annuel composé (CAGR) serait de 21 %.

Alors que le marché entre en 2025, les investisseurs semblent prudemment optimistes, beaucoup observant les signaux de la nouvelle administration américaine et surveillant l’impact des décisions sur les taux d’intérêt sur l’activité d’investissement. L’évolution des applications d’IA dans les services financiers et le développement continu de l’infrastructure des actifs numériques devraient être des moteurs clés de la croissance dans l’année à venir.