Pourquoi le dollar s’effondre-t-il ? Le prix du USD plonge à un niveau record depuis trois ans alors que les plateformes de trading Forex se multiplient.

La chute du dollar américain stimule l’activité de trading des devises

La baisse du dollar américain, atteignant un niveau bas historique depuis trois ans, entraîne un boom de l’activité de trading sur le marché des changes. La plateforme de trading basée à Singapour, Spark Systems, annonce une expansion de son effectif pour répondre à cette hausse de la volatilité sur les marchés des devises.

Une baisse du dollar allant de pair avec une activité de trading accrue

L’indice du dollar, qui mesure la performance du billet vert face à un panier de devises majeures, a chuté jusqu’à 97,92 hier (lundi), son niveau le plus bas depuis mars 2022, en raison des tensions croissantes entre le président Donald Trump et la Réserve fédérale. À la clôture, l’indice était en baisse de 1% à 98,38.

Spark Systems, soutenue par des géants financiers tels que Citigroup et HSBC, prévoit d’embaucher jusqu’à 13 nouveaux employés au cours de l’année prochaine afin de gérer l’augmentation du volume de trading, a déclaré son directeur général, Wong Joo Seng, dans une interview à Bloomberg. “Nous avons connu une augmentation de notre volume de trading quotidien moyen, passant à environ 10 milliards de dollars, contre environ 8 milliards fin de l’année dernière, » a précisé Wong. « Le trading chez Spark atteint maintenant un niveau record. »

Une volatilité accrue sur les marchés des devises

La société attribue en grande partie cette activité accrue aux politiques mises en place par l’administration Trump, qui ont provoqué des mouvements significatifs sur le marché des changes, évalué à 7,5 trillions de dollars par jour. Wong a souligné que les tarifs inattendus imposés à l’Europe et au Japon ont particulièrement influencé les paires de devises dollar-yen et euro-dollar.

Les fluctuations du marché des devises se sont intensifiées alors que la guerre commerciale s’intensifie, érodant la confiance autour des actifs américains, ce qui fait de la vente du dollar l’une des stratégies macroéconomiques les plus populaires ce mois-ci. L’euro a gagné 1,3% face au dollar lundi, tandis que le yen japonais et le franc suisse se sont également renforcés. Aujourd’hui (mardi), la paire de devises EUR/USD se négocie toujours au-dessus de 1,15.

« Nous avons un signal clair du marché indiquant qu’il n’aime pas même l’idée que le président envisage de démettre le président de la Fed, » a déclaré Krishna Guha, vice-président chez Evercore ISI. « Il y a eu une perte de confiance dans la prise de décisions économiques aux États-Unis ces dernières semaines. »

Les raisons de la chute du dollar

La baisse du dollar semble provenir de plusieurs facteurs :

Incertitude politique : Les critiques de Trump à l’égard du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qu’il a qualifié de « Monsieur Trop Tard » et de « grand perdant » sur les réseaux sociaux, ont déstabilisé les marchés. La Maison Blanche aurait envisagé de le démettre de ses fonctions.

Tensions commerciales : Le déploiement de tarifs réciproques mondiaux le 2 avril a entraîné un premier tour de ventes de dollars. À mesure que les conflits commerciaux s’intensifient, les investisseurs réévaluent leur exposition aux actifs américains.

Fuite de capitaux : La combinaison d’une hausse des rendements des obligations à long terme et d’un dollar plus faible suggère que les investisseurs mondiaux retirent des capitaux des États-Unis.

Andy Laperriere, responsable de la politique américaine chez Piper Sandler, a mis en garde les investisseurs contre le fait de minimiser les déclarations de Trump. « Nous avons un président déterminé à bouleverser Washington. Les investisseurs qui ont ignoré les propres mots de Trump proclamant des hausses de tarifs ont eu tort de le faire, » a écrit Laperriere dans une note à ses clients.

Les effets de la chute du dollar sont largement ressentis. L’or, par exemple, a atteint des sommets historiques, s’approchant de 3 500 dollars l’once. Le Bitcoin connaît également une forte hausse, émergeant progressivement de plusieurs semaines de stagnation, et les experts commencent à faire de nouvelles prévisions haussières pour le prix futur du BTC.

Quel avenir pour le dollar ?

Sur la base de mon analyse technique, il semble que le dollar soit actuellement en voie de poursuivre la correction entamée début 2025. La configuration des moyennes mobiles à 50 et 200 jours, ayant formé un “croisement mortel” sur le graphique journalier, constitue un signal baissier fort observé pour la dernière fois en août de l’année dernière.

Comme illustré, le dollar, mesuré par l’indice DXY, a franchi la zone de support juste au-dessus du seuil psychologique de 100 (les bas de l’été dernier) et a stagné autour du niveau 98. Cet espace coïncide avec les bas de début 2022 qui avaient conduit à un rebond vers des sommets pluriannuels plus tard dans l’année. Cependant, si ce niveau ne tient pas, les haussiers pourraient perdre leur dernier soutien sur le graphique du dollar.

De plus, le retracement de Fibonacci à long terme de 61,8 %, mesuré à partir des bas de janvier 2021 jusqu’aux sommets de septembre 2022, a été rompu. Dans l’ensemble, je suis convaincu que le dollar est peu susceptible de connaître des semaines ou des mois haussiers à venir.

La faiblesse du dollar se reflète également dans sa performance face aux principales devises depuis le début de ce mois. Il a perdu « uniquement » 2,7 % face à l’AUD, mais plus de 9 % face à la montée rapide du CHF, qui, avec le JPY, est l’un des refuges de sécurité sur le marché des changes.

Expansion de Spark Systems pour répondre à la demande

Pour profiter de l’activité de trading accrue, Spark Systems ajoute environ trois vendeurs de devises et dix développeurs technologiques à son équipe. La société indique que son volume de trading quotidien moyen a doublé la plupart des années depuis 2017.

Spark a récemment nommé Marek Lewandowski à la tête des ventes pour l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique et les Amériques. Lewandowski a précédemment travaillé chez Mosaic Smart Data et Singapore Exchange. La société a également recruté Chaitanya Peddada, ancien de Clearisk et SGX, comme directeur des opérations en novembre.

