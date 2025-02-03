Pourquoi le Bitcoin s’effondre-t-il ? Le prix du BTC frôle un plus bas de trois semaines face à un dollar fort et un Wall Street en difficulté.

La Dégringolade du Bitcoin et de son Impact sur le Marché des Cryptomonnaies

Le prix du Bitcoin (BTC) observe une baisse significative alors qu’il demeure en déclin depuis quatre jours consécutifs. Le marché des cryptomonnaies est en émoi, à la suite des annonces récentes des nouvelles politiques tarifaires du président américain Donald Trump, ce qui a provoqué une onde de choc sur l’ensemble de l’écosystème des cryptomonnaies. Cet article explore les raisons de cette chute et les conséquences qui en découlent.

Pourquoi le Prix du Bitcoin Est-Il en Baisse ? Les Tarifs de Trump Ébranlent les Marchés

Lors d’une annonce effectuée dimanche, Donald Trump a déclaré qu’il imposerait des tarifs douaniers de 25 % sur le Canada et le Mexique. Ces nouvelles règles entreront en vigueur mardi prochain, et le président a également annoncé que des frais commerciaux similaires seront bientôt appliqués à l’Union européenne (UE).

En réponse, les contrats à terme de Wall Street ont enregistré une chute significative : le Dow Jones a perdu 1,4 % (plus de 600 points), tandis que les contrats à terme de l’indice S&P 500 ont chuté de 1,9 %. Le Nasdaq, pour sa part, a affiché une baisse de 2,4 %. Le dollar américain s’est rapidement renforcé, avec une hausse de 1 % par rapport à un panier de devises. Dans ce contexte de panique sur les marchés, la baisse du Bitcoin semblait presque inévitable.

Actuellement, le Bitcoin se négocie à 95 700 dollars, en baisse de 2,3 % par rapport à la clôture de dimanche. Toutefois, il a connu une chute bien plus importante, atteignant près de 7 % à un moment donné durant la nuit. Le Bitcoin fait face à son quatrième jour consécutif de déclin, avec une baisse d’environ 14 %, se rapprochant du seuil de 91 281 dollars, son niveau le plus bas depuis le 13 janvier dernier.

L’Analyse Technique du Bitcoin Indique un Support Solide

Malgré la panique provoquée par la chute de lundi dans le marché des cryptomonnaies, Bitcoin conserve un soutien technique important. Depuis plus de deux mois, le BTC a maintenu ses niveaux au-dessus de 92 000 dollars, qui représente la limite inférieure de la consolidation actuelle. Ce niveau a été testé à huit reprises, notamment durant le passage à la nouvelle année, offrant à chaque fois une ligne de défense pour les acheteurs.

Les investisseurs doivent porter une attention particulière à la clôture de la session de lundi. Si le niveau de 92 000 dollars se maintient et que la session se termine à un niveau significativement plus élevé, cela indiquera que les acheteurs sont prêts à défendre ce seuil et à accumuler du BTC à proximité. En revanche, si une rupture survient, la zone des 83 000 dollars deviendra cruciale, car elle s’aligne avec la moyenne mobile exponentielle sur 200 jours, indiquant que la tendance haussière pourrait se maintenir intacte depuis octobre dernier.

“Les marchés resteront très réactifs dans les jours et les semaines à venir. Les investisseurs doivent se positionner stratégiquement pour atténuer les risques et saisir les opportunités à mesure que les actifs se repositionnent,” a ajouté Nigel Green, CEO du groupe financier deVere.

Effondrement des Altcoins : Ethereum, XRP, DOGE et TRUMP en Chute Libre

Bien que la baisse du Bitcoin soit conforme aux normes de volatilité que nous connaissons dans les cryptomonnaies, la situation des altcoins est beaucoup plus préoccupante :

Ethereum (ETH) a chuté de plus de 20 %, se rapprochant des 2 150 dollars et des creux d’août.

XRP a connu une contraction de plus de 30 %, tombant à seulement 1,8 dollar, son point le plus bas depuis décembre.

Dogecoin (DOGE) a reculé de 25 %, testant le seuil de 0,27 dollar.

La cryptomonnaie de Donald Trump, TRUMP, a perdu environ 17 %, se négociant à 17,5 dollars, un niveau largement inférieur à son prix de départ de 27 dollars sur Binance.

La liquidation massive des positions a atteint 2,3 milliards de dollars, illustrant l’ampleur de la chute du marché des cryptomonnaies. Au cours des dernières 24 heures, 2,26 milliards de dollars en positions levées ont été neutralisées, dont 1,88 milliard de dollars en positions longues. Les liquidations les plus importantes ont été observées dans Ethereum, qui a subi l’une des baisses les plus sévères.

Avec l’indice de peur et de cupidité qui a chuté à 39 points, cela indique un sentiment de peur parmi les investisseurs en cryptomonnaies. Le volume total de l’écosystème a diminué pour atteindre 3,11 billions de dollars, tombant à ses niveaux les plus bas depuis novembre.