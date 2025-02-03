Land Croomy : la kei car qui allie aventure tout-terrain et confort de camping.

Le monde des vans aménagés et des camping-cars ne cessera jamais de nous surprendre, et cela est particulièrement vrai pour le modèle japonais CLS Fox ‘Land Croomy’. Ce véhicule, qui combine le style d’un SUV avec des caractéristiques de monospace et de camping-car, offre une vision originale du voyage en plein air.

Un véhicule aux dimensions atypiques

Le CLS Fox Land Croomy, développé par les tuners japonais ESB, détonne dans le paysage automobile actuel. Bien que cette création rappelle extérieurement un tout-terrain tel que le Toyota Land Cruiser, ses dimensions plus modestes le rapprochent d’une kei car. À l’intérieur, son aménagement allie le confort d’un monospace aux fonctionnalités d’un van de camping.

Un espace de vie limité

Malgré son apparence de van, le CLS Fox Land Croomy est spartiate en termes de dotations pour des escapades prolongées. Il ne propose qu’un lit à l’intérieur et un coffre de toit pour le rangement. Avec une longueur de 3,70 mètres et un moteur turbo de 1,0 litre, il ne répond pas vraiment aux normes d’une kei car, catégorie réservée aux véhicules mesurant au maximum 3,40 mètres et équipés de moteurs de 660 cm³ maximum.

Des options de personnalisation

Le modèle Roomy, base du Land Croomy, est conçu pour la maniabilité en milieu urbain, avec un rayon de braquage de seulement 4,6 mètres. Dans un coup de génie, ESB a transformé la partie arrière du véhicule en un grand coussin rembourré d’une longueur de 1,55 mètre, ce qui peut poser un problème de confort pour les personnes plus grandes.

Performances et prix

Concernant les performances, peu de modifications mécaniques ont été apportées. On suppose donc que le moteur turbo développe toujours 97 chevaux et 140 Nm de couple. Côté prix, le modèle de base débute à environ 1,916,110 yens (environ 10,000 livres sterling), tandis que le kit de personnalisation proposé par ESB, comprenant une suspension rehaussée et des jantes en acier, est accessible pour 295,000 yens.

Ce véhicule unique est une réponse aux besoins croissants d’un public en quête de modèles compacts et fonctionnels, alliant le meilleur des mondes urbains et aventuriers.