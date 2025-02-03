Kia dévoile son nouveau modèle pour révolutionner le marché européen de l’automobile.

Le nouveau modèle de Kia qui vise à revitaliser le marché européen

Kia, l’une des marques automobiles en plein essor en Europe, ne se repose pas sur ses lauriers. Alors que ses SUV comme le Sportage, le Niro et le Stonic connaissent un grand succès, la marque coréenne annonce son intention de lancer un nouveau modèle révolutionnaire sur le marché. Ce véhicule, dont le nom de code est EV8, devrait succéder au Stinger et pourrait établir de nouvelles références dans le segment électrique. Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Un successeur ambitieux pour le Stinger

Lors d’un événement de présentation du nouveau Kia EV3, Ho-Sung Song, le président de Kia, a affirmé que le développement d’un successeur pour le Stinger était en cours. Prévu pour 2026, ce modèle EV8 devrait dépasser son prédécesseur en termes de performance et de technologie. Alors que le marché des véhicules électriques stagne, Kia a conscience de l’importance d’un modèle phare pour renforcer son identité et sa présence dans le secteur.

Une plateforme innovante pour le futur

Le futur Kia EV8 reposera sur une nouvelle architecture nommée eM, qui remplacera la plateforme E-GMP. Cette nouvelle structure permettra des niveaux de puissance encore jamais atteints dans la gamme Kia, avec une capacité dépassant 600 chevaux via un système à deux moteurs. D’après des sources en Allemagne, l’EV8 bénéficiera de batteries d’une capacité allant jusqu’à 113 kWh, offrant ainsi une autonomie comprise entre 700 et 800 kilomètres.

Technologie de pointe et autonomie impressionnante

En plus de sa version haut de gamme, Kia pourrait proposer une variante d’entrée de gamme avec un moteur électrique de 160 kW. Le modèle haut de gamme intégrera la technologie 800 V pour des charges rapides, tout en offrant des mises à jour over-the-air et une conduite autonome de niveau 3. Ce futur modèle pourrait véritablement redessiner les contours du marché automobile électrique, positionnant Kia comme un acteur de premier plan sur le segment.

Alors que nous attendons 2026 avec impatience, il est clair que Kia vise haut et entend bien marquer les esprits avec son EV8.