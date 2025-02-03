Les voitures de sport à boîte manuelle prometteuses de 2025 : un dernier souffle d’adrénaline.

Les voitures à transmission manuelle sont en voie de disparition. Malgré leurs charmes indéniables, la plupart des modèles vendus aujourd’hui ne sont plus proposés qu’avec une boîte automatique, même parmi les voitures sportives. Cet article explore les rares modèles qui continuent d’offrir une transmission manuelle en 2025.
Sommaire
Modèles de voitures à transmission manuelle disponibles en 2025
La tendance actuelle vers l’efficacité maximale et le confort des transmissions automatiques a considérablement réduit le choix des boîtes manuelles. Toutefois, certains passionnés de conduite s’accrochent à cette option. Voici une liste mise à jour des modèles qui continuent d’être disponibles avec une transmission manuelle :
- Abarth 595
- BMW M2
- BMW M3
- BMW M4
- BMW Z4
- Caterham Seven
- Dallara Stradale
- Ford Focus ST
- Ford Mustang
- Gordon Murray T.33
- Gordon Murray T.50
- Honda Civic Type R
- Lotus Emira
- Mazda MX-5
- Pagani Utopia
- Porsche 911
- Toyota GR Yaris
- Toyota GR Supra
Abarth 595
Le modèle Abarth 595 permet encore de goûter à l’expérience de la conduite manuelle. Doté d’un moteur à essence turbo de 1,4 litre développant jusqu’à 165 ch, ce modèle est uniquement équipé d’une boîte manuelle à 5 vitesses. Son prix débute à 26 800 euros.
BMW M2
La BMW M2, une voiture emblématique parmi les sportives, offre une transmission manuelle à 6 vitesses en option. Ce modèle propulsé par un moteur 3.0 à six cylindres en ligne de 480 ch peut atteindre 100 km/h en environ 4 secondes, avec un prix de base fixé à 68 885 livres.
BMW M3
La M3, tout comme la M2, intègre une boîte manuelle de série sur le modèle à propulsion arrière. Son prix s’élève à 104 000 euros, tandis que le modèle Competition ne propose que l’automatique à 8 rapports.
BMW M4 et BMW Z4
À l’instar de la M4, la Z4 est également disponible avec une transmission manuelle à 6 vitesses, notamment sur le modèle de base M40i, qui offre 480 ch. Le prix démarre à 106 000 euros, tandis que la Z4 est proposée à partir de 45 830 livres pour la version d’entrée de gamme.
Caterham Seven
Le Caterham Seven incarne la pureté de la conduite manuelle. Disponible uniquement avec une boîte de vitesses manuelle, il propose deux moteurs, dont un de 228 ch. Son prix commence à 29 490 euros.
Dallara Stradale
Ce modèle est un choix excitant pour les passionnés de courses. Avec un poids d’à peine 855 kg et un moteur développant 400 ch, le Dallara Stradale est exclusivement proposé avec une boîte manuelle. Son prix commence à 195 175 euros.
Ford Focus ST et Ford Mustang
La Ford Focus ST, avec son moteur de 280 ch, est l’une des dernières berlines à maintenir une transmission manuelle. De plus, la Ford Mustang est également disponible avec une boîte manuelle de 6 vitesses, ce qui en fait un choix séduisant pour les amateurs de sensations fortes.
Honda Civic Type R et autres modèles
La Civic Type R est à la fois rapide et ludique, avec ses 329 ch et un 0 à 100 km/h en 5,4 secondes. Le modèle est disponible avec une transmission manuelle, comme plusieurs autres véhicules de cette liste.
Conclusion
Malgré la tendance croissante vers les transmissions automatiques, ces modèles montrent qu’il reste encore de la place pour les boîtes manuelles dans l’industrie automobile. Que ce soit pour le plaisir de conduire ou pour l’adrénaline, ces voitures continuent de captiver les passionnés en 2025.
Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux.
Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!