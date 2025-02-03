Les voitures de sport à boîte manuelle prometteuses de 2025 : un dernier souffle d’adrénaline.

Les voitures à transmission manuelle sont en voie de disparition. Malgré leurs charmes indéniables, la plupart des modèles vendus aujourd’hui ne sont plus proposés qu’avec une boîte automatique, même parmi les voitures sportives. Cet article explore les rares modèles qui continuent d’offrir une transmission manuelle en 2025.

Modèles de voitures à transmission manuelle disponibles en 2025

La tendance actuelle vers l’efficacité maximale et le confort des transmissions automatiques a considérablement réduit le choix des boîtes manuelles. Toutefois, certains passionnés de conduite s’accrochent à cette option. Voici une liste mise à jour des modèles qui continuent d’être disponibles avec une transmission manuelle :

Abarth 595

BMW M2

BMW M3

BMW M4

BMW Z4

Caterham Seven

Dallara Stradale

Ford Focus ST

Ford Mustang

Gordon Murray T.33

Gordon Murray T.50

Honda Civic Type R

Lotus Emira

Mazda MX-5

Pagani Utopia

Porsche 911

Toyota GR Yaris

Toyota GR Supra

Abarth 595

Le modèle Abarth 595 permet encore de goûter à l’expérience de la conduite manuelle. Doté d’un moteur à essence turbo de 1,4 litre développant jusqu’à 165 ch, ce modèle est uniquement équipé d’une boîte manuelle à 5 vitesses. Son prix débute à 26 800 euros.

BMW M2

La BMW M2, une voiture emblématique parmi les sportives, offre une transmission manuelle à 6 vitesses en option. Ce modèle propulsé par un moteur 3.0 à six cylindres en ligne de 480 ch peut atteindre 100 km/h en environ 4 secondes, avec un prix de base fixé à 68 885 livres. Lire aussi Une Maserati à prix dérisoire : l'offre incroyable de Hertz !

BMW M3

La M3, tout comme la M2, intègre une boîte manuelle de série sur le modèle à propulsion arrière. Son prix s’élève à 104 000 euros, tandis que le modèle Competition ne propose que l’automatique à 8 rapports.

BMW M4 et BMW Z4

À l’instar de la M4, la Z4 est également disponible avec une transmission manuelle à 6 vitesses, notamment sur le modèle de base M40i, qui offre 480 ch. Le prix démarre à 106 000 euros, tandis que la Z4 est proposée à partir de 45 830 livres pour la version d’entrée de gamme.

Caterham Seven

Le Caterham Seven incarne la pureté de la conduite manuelle. Disponible uniquement avec une boîte de vitesses manuelle, il propose deux moteurs, dont un de 228 ch. Son prix commence à 29 490 euros.

Dallara Stradale

Ce modèle est un choix excitant pour les passionnés de courses. Avec un poids d’à peine 855 kg et un moteur développant 400 ch, le Dallara Stradale est exclusivement proposé avec une boîte manuelle. Son prix commence à 195 175 euros.

Ford Focus ST et Ford Mustang

La Ford Focus ST, avec son moteur de 280 ch, est l’une des dernières berlines à maintenir une transmission manuelle. De plus, la Ford Mustang est également disponible avec une boîte manuelle de 6 vitesses, ce qui en fait un choix séduisant pour les amateurs de sensations fortes. Lire aussi Se déplacer sans se ruiner : modes de transport économiques à découvrir.

Honda Civic Type R et autres modèles

La Civic Type R est à la fois rapide et ludique, avec ses 329 ch et un 0 à 100 km/h en 5,4 secondes. Le modèle est disponible avec une transmission manuelle, comme plusieurs autres véhicules de cette liste.

Conclusion

Malgré la tendance croissante vers les transmissions automatiques, ces modèles montrent qu’il reste encore de la place pour les boîtes manuelles dans l’industrie automobile. Que ce soit pour le plaisir de conduire ou pour l’adrénaline, ces voitures continuent de captiver les passionnés en 2025.