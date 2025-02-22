Urgent : Ford rappelle plusieurs SUV en raison de problèmes de ceintures de sécurité.

Ford Motor Company a annoncé le rappel de 240 000 SUV en raison de ce qui pourrait être une fixation incorrecte des ceintures de sécurité durant le processus d’assemblage. Ce rappel concerne les modèles Ford Explorer et Lincoln Aviator des années 2020 à 2021.

Un souci de sécurité pour les SUV Ford

Le rappel implique des véhicules pouvant avoir des boulons d’ancrage de ceinture de sécurité mal fixés à un ou plusieurs sièges. Selon la notification de rappel, bien que Ford n’ait pas encore identifié la cause des boulons défectueux, il suspecte que le fournisseur ait « pu effectuer des retravaillages non documentés de sièges en dehors des procédures opérationnelles standard. » Les propriétaires pourraient entendre des bruits de grincement ou de cliquetis provenant des boulons d’ancrage et de rétracteurs de ceinture de sécurité potentiellement problématiques.

Investigation et implications

Ford a pris connaissance de ce problème le 5 novembre, avant d’ouvrir une enquête officielle le 10 décembre. Après avoir visité le site du fournisseur et passé en revue les dossiers, la société a décidé de procéder au rappel pour les Explorers et Aviators produits entre octobre 2018 et juin 2020. Les boulons mal fixés pourraient ne pas correctement maintenir un passager en cas d’accident, augmentant ainsi le risque de blessures graves. Cependant, le constructeur automobile a précisé n’être au courant d’aucun accident ou blessure lié à cette question.

Ford a recensé quatre demandes de garantie concernant des boulons d’ancrage lâches ou manquants et a également reçu une plainte de Transport Canada, l’agence responsable de la régulation de l’industrie du transport au Canada, ce qui a conduit à l’enquête initiale de l’entreprise.