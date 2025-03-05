Un concessionnaire affirme à Fox Business : « Personne n’achètera de camions à cause des droits de douane ».

La mise en œuvre d’un tarif de 25 % sur les biens importés en provenance du Canada et du Mexique par le président américain Donald Trump est désormais en vigueur. Cette taxation devrait avoir un impact direct sur les prix des voitures neuves, suscitant des inquiétudes parmi les concessionnaires automobile.

Une hausse des prix attendue pour les véhicules neufs

Un concessionnaire basé à Glenn Mills, en Pennsylvanie, a qualifié ce nouveau tarif de « assez radical ». Lors d’une interview avec Fox Business, David Kelleher, propriétaire du David Auto Group et d’un magasin Chrysler Dodge Jeep Ram, a révélé que l’un de ses clients avait décidé d’annuler l’achat d’un camion Ram après que le prix ait grimpé de 80 000 $ à 100 000 $. Il a déclaré : « Personne ne va acheter le camion maintenant qu’il a eu une augmentation de prix de 20 000 $ », soulignant l’impact négatif de cette hausse sur les ventes.

Les conséquences sur l’industrie automobile

Bien que le montant exact de l’augmentation des prix reste incertain, une étude de Kelly Blue Book a rapporté que les prix pourraient grimper d’au moins 3 000 $, certains montants atteignant jusqu’à 10 000 $ pour certains pick-ups de grande taille. En effet, les pièces et véhicules traversent la frontière nord-américaine plusieurs fois pendant le processus d’assemblage avant d’arriver en concession.

Par exemple, de l’aluminium brut utilisé pour fabriquer un piston peut traverser la frontière jusqu’à six fois, et trois de ces passages pourraient être soumis au tarif de 25 %. De plus, les droits de douane réciproques imposés par le Canada et le Mexique ajouteraient encore davantage de coûts à ce parcours. Ce tarif s’applique également aux pièces pour véhicules d’occasion, ce qui pourrait faire grimper les coûts des réparations et de l’assurance automobile.

Les fabricants automobiles se préparent à ces nouveaux tarifs depuis leur annonce, peu après l’inauguration de Trump. Après des discussions avec les dirigeants du Canada et du Mexique, Trump avait suspendu l’implémentation des droits de douane pendant 30 jours, mais a exprimé son scepticisme quant à l’efficacité des mesures prises par les deux pays pour endiguer l’arrivée de drogues aux États-Unis.

Le président a également proposé un tarif supplémentaire de 25 % sur tous les véhicules importés, alors que son administration enquête sur les disparités commerciales avec des partenaires tels que le Japon, la Corée du Sud et l’Union européenne. Ce tarif pourrait entrer en vigueur dès le 2 avril et fait partie d’une série de nouvelles taxes déjà appliquées à des secteurs tels que la pharmacie, les semi-conducteurs, l’acier et l’aluminium.