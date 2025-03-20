Une étude révèle un effondrement des prix des véhicules électriques d'occasion.

Une étude révèle un effondrement des prix des véhicules électriques d’occasion.

Rédaction :Antoine Blondain

Le marché des véhicules électriques d’occasion connaît actuellement une chute des prix, offrant ainsi une opportunité aux acheteurs. Selon une étude d’iSeeCars.com, le prix moyen d’un véhicule électrique d’occasion a baissé de 15,1 % par rapport à l’année dernière. Le Porsche Taycan enregistre la plus forte baisse, avec un recul moyen de 26,5 %. Du côté des marques, Tesla est celle qui a observé la plus importante diminution avec une baisse moyenne de 13,6 %.

Les baisses de prix des véhicules électriques d’occasion

iSeeCars.com a établi plusieurs classements concernant les prix des voitures d’occasion, mettant particulièrement en évidence les véhicules, qu’ils soient électriques ou à essence, affichant les plus grandes baisses de prix par rapport à février dernier. Le Taycan se distingue avec une perte de plus de 26 000 dollars de sa valeur moyenne par rapport aux prix de l’année précédente. Le BMW Série 5 hybride arrive en seconde position, suivi par le vieillissant Tesla Model S.

RangModèles avec les plus grandes baisses de prixPrix moyen Février 2025Différence $ d’une année à l’autre% Différence d’une année à l’autre
1Porsche Taycan73 976 $-26 626 $-26,5%
2BMW Série 5 Hybride34 298 $-6 613 $-16,2%
3Tesla Model S49 366 $-9 509 $-16,2%
4Tesla Model Y31 247 $-5 927 $-15,9%
5Maserati Levante45 783 $-7 287 $-13,7%
6Tesla Model 326 354 $-4 112 $-13,5%
7Hyundai Kona Électrique20 329 $-3 145 $-13,4%
8Kia Niro EV21 758 $-3 044 $-12,3%
9Ford Explorer Hybride31 930 $-4 218 $-11,7%
10Mercedes-Benz AMG GT78 315 $-10 197 $-11,5%

Analyse des baisses de prix par marque

Si le Taycan est le modèle ayant subi la plus forte baisse de prix, la situation diffère selon les marques. Le constructeur de véhicules électriques Tesla détient la palme des baisses de prix, affichant une diminution moyenne de 13,6 %. iSeeCars.com attribue cela à une gamme de produits vieillissante et à une baisse de la demande pour les véhicules Tesla, bien que les récentes controverses impliquant le PDG Elon Musk puissent également y contribuer. Voici la liste complète :

RangMarques avec les plus grandes baisses de prix pour les voitures d’occasionPrix moyen Février 2025Différence $ d’une année à l’autre% Différence d’une année à l’autre
1Tesla31 733 $-5 013 $-13,6%
2Maserati43 992 $-5 208 $-10,6%
3Chrysler24 987 $-2 058 $-7,6%
4Chevrolet30 409 $-2 126 $-6,5%
5Genesis34 210 $-1 736 $-4,8%
6Buick26 219 $-1 300 $-4,7%
7Porsche79 442 $-3 713 $-4,5%
8Dodge33 473 $-1 346 $-3,9%
9Mitsubishi19 016 $-553 $-2,8%
10Audi35 661 $-818 $-2,2%

Bien que les prix des véhicules électriques aient subi une forte baisse, les valeurs des hybrides d’occasion et des véhicules à moteur à combustion interne sont restées relativement stables, selon iSeeCars.com. Cela s’explique par les menaces imminentes de tarifs, comme l’indique Karl Brauer, analyste exécutif. Si les prix des voitures neuves augmentent, les valeurs des voitures d’occasion devraient également grimper.

« Il n’est pas facile de dénicher une bonne affaire sur le marché des voitures d’occasion actuel », a déclaré Brauer dans un communiqué. « Mais si un véhicule électrique peut répondre à vos besoins de transport personnel, la plupart des modèles d’occasion ont considérablement baissé de prix au cours de la dernière année, surtout par rapport aux modèles à essence et hybrides. »

Source :
iSeeCars.com

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