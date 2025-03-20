Une étude révèle un effondrement des prix des véhicules électriques d’occasion.

Le marché des véhicules électriques d’occasion connaît actuellement une chute des prix, offrant ainsi une opportunité aux acheteurs. Selon une étude d’iSeeCars.com, le prix moyen d’un véhicule électrique d’occasion a baissé de 15,1 % par rapport à l’année dernière. Le Porsche Taycan enregistre la plus forte baisse, avec un recul moyen de 26,5 %. Du côté des marques, Tesla est celle qui a observé la plus importante diminution avec une baisse moyenne de 13,6 %.
Sommaire
Les baisses de prix des véhicules électriques d’occasion
iSeeCars.com a établi plusieurs classements concernant les prix des voitures d’occasion, mettant particulièrement en évidence les véhicules, qu’ils soient électriques ou à essence, affichant les plus grandes baisses de prix par rapport à février dernier. Le Taycan se distingue avec une perte de plus de 26 000 dollars de sa valeur moyenne par rapport aux prix de l’année précédente. Le BMW Série 5 hybride arrive en seconde position, suivi par le vieillissant Tesla Model S.
|Rang
|Modèles avec les plus grandes baisses de prix
|Prix moyen Février 2025
|Différence $ d’une année à l’autre
|% Différence d’une année à l’autre
|1
|Porsche Taycan
|73 976 $
|-26 626 $
|-26,5%
|2
|BMW Série 5 Hybride
|34 298 $
|-6 613 $
|-16,2%
|3
|Tesla Model S
|49 366 $
|-9 509 $
|-16,2%
|4
|Tesla Model Y
|31 247 $
|-5 927 $
|-15,9%
|5
|Maserati Levante
|45 783 $
|-7 287 $
|-13,7%
|6
|Tesla Model 3
|26 354 $
|-4 112 $
|-13,5%
|7
|Hyundai Kona Électrique
|20 329 $
|-3 145 $
|-13,4%
|8
|Kia Niro EV
|21 758 $
|-3 044 $
|-12,3%
|9
|Ford Explorer Hybride
|31 930 $
|-4 218 $
|-11,7%
|10
|Mercedes-Benz AMG GT
|78 315 $
|-10 197 $
|-11,5%
Analyse des baisses de prix par marque
Si le Taycan est le modèle ayant subi la plus forte baisse de prix, la situation diffère selon les marques. Le constructeur de véhicules électriques Tesla détient la palme des baisses de prix, affichant une diminution moyenne de 13,6 %. iSeeCars.com attribue cela à une gamme de produits vieillissante et à une baisse de la demande pour les véhicules Tesla, bien que les récentes controverses impliquant le PDG Elon Musk puissent également y contribuer. Voici la liste complète :
|Rang
|Marques avec les plus grandes baisses de prix pour les voitures d’occasion
|Prix moyen Février 2025
|Différence $ d’une année à l’autre
|% Différence d’une année à l’autre
|1
|Tesla
|31 733 $
|-5 013 $
|-13,6%
|2
|Maserati
|43 992 $
|-5 208 $
|-10,6%
|3
|Chrysler
|24 987 $
|-2 058 $
|-7,6%
|4
|Chevrolet
|30 409 $
|-2 126 $
|-6,5%
|5
|Genesis
|34 210 $
|-1 736 $
|-4,8%
|6
|Buick
|26 219 $
|-1 300 $
|-4,7%
|7
|Porsche
|79 442 $
|-3 713 $
|-4,5%
|8
|Dodge
|33 473 $
|-1 346 $
|-3,9%
|9
|Mitsubishi
|19 016 $
|-553 $
|-2,8%
|10
|Audi
|35 661 $
|-818 $
|-2,2%
Bien que les prix des véhicules électriques aient subi une forte baisse, les valeurs des hybrides d’occasion et des véhicules à moteur à combustion interne sont restées relativement stables, selon iSeeCars.com. Cela s’explique par les menaces imminentes de tarifs, comme l’indique Karl Brauer, analyste exécutif. Si les prix des voitures neuves augmentent, les valeurs des voitures d’occasion devraient également grimper.
« Il n’est pas facile de dénicher une bonne affaire sur le marché des voitures d’occasion actuel », a déclaré Brauer dans un communiqué. « Mais si un véhicule électrique peut répondre à vos besoins de transport personnel, la plupart des modèles d’occasion ont considérablement baissé de prix au cours de la dernière année, surtout par rapport aux modèles à essence et hybrides. »
Source :
iSeeCars.com
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tips@motor1.com
Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux.
Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!