Le Taycan Turbo GT surpasse le 911 Turbo S sur ce circuit de F1.

Le Taycan Turbo GT de Porsche s’impose comme l’un des véhicules électriques de série les plus performants sur le marché, en remportant des records de tours sur plusieurs circuits. Récemment, il a ajouté un nouveau record à son palmarès grâce à la performance exceptionnelle du pilote de l’usine Porsche, Felipe Nasr.

Un Nouveau Record au Brésil

Felipe Nasr a réalisé un temps impressionnant de 1:42.1 au volant d’un Taycan Turbo GT sur le circuit d’Interlagos, au Brésil, établissant ainsi un nouveau record pour les véhicules électriques de série. Ce résultat met en évidence la puissance et l’efficacité de cette voiture, qui continue de redéfinir les normes de performance dans le domaine des voitures électriques.

Comparaison avec des Modèles à Essence

En comparaison, le véhicule à essence le plus rapide sur le circuit d’Interlagos est une 911 GT2 RS, qui avait établi un temps de 1:36.967 l’année dernière. À titre de référence, la 911 Turbo S a atteint un temps de 1:43.087, tandis que l’ancien Taycan Turbo S avait enregistré 1:49.8 en 2022. Compte tenu du poids approchant les 2 300 kg du Taycan Turbo GT, il s’agit donc d’un temps de tour très impressionnant.

Outre ses performances, le Taycan Turbo GT est équipé d’un moteur offrant 1 019 chevaux pendant 10 secondes grâce à une fonction de suralimentation. De plus, il utilise des pneus Pirelli P-Zero Trofeo RS et un système de suspension active qui permet une gestion optimale des quatre roues, garantissant une adhérence maximale sur le circuit.

Des Performances Qui Étonnent

Le modèle Taycan Turbo GT est non seulement performant en termes de vitesse, mais il détient également le record pour un véhicule électrique sur le circuit de Laguna Seca, ainsi qu’un record pour les berlines de production à quatre portes sur le Nürburgring. Porsche semble désireuse d’ajouter encore d’autres records à son impressionnante collection, confirmant ainsi sa place de leader dans le secteur des véhicules électriques à haute performance.