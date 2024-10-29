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Porsche 911 Carrera T (2024) : Découvrez le prix, les caractéristiques et les images de la version modernisée

Rédaction :Antoine Blondain

La Porsche 911 Carrera T (2024) fait sensation avec sa version modernisée. Découvrez son prix, ses caractéristiques et ses images qui séduiront les passionnés d’automobile à la recherche de performances et d’innovation.

Un Nouveau Regard sur la Porsche 911 Carrera T 2024

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Porsche frappe une fois de plus avec une version restylée de sa célèbre 911 Carrera T pour 2024. Ce modèle positionné entre la 911 Carrera standard et la Carrera S promet une fusion parfaite entre performance et simplicité.

Performance et Simplicité

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La nouvelle 911 Carrera T est propulsée par un moteur 6 à plat 3.0 biturbo produisant désormais 394 ch, légèrement rehaussé par rapport à la version précédente. Avec un couple de 450 Nm à moins de 2 000 tr/mn, la Carrera T garantit des prouesses sur la route sans sacrifier au confort.

  • Boîte de vitesse : Transmission manuelle 6 rapports
  • Accélération : 0 à 100 km/h en 4,5 secondes
  • Système de freinage : Disques de 350 mm à étriers 6 pistons

Des Améliorations Technologiques

Dotée des roues arrière directrices de série, la Carrera T offre une dynamique de conduite améliorée avec une suspension pilotée abaissée de 100 mm. Ce châssis retravaillé promet une expérience de conduite encore plus réactive et engageante.

Changements Esthétiques Intérieurs et Extérieurs

Côté style, la 911 Carrera T 2024 bénéficie de boucliers et feux légèrement redessinés. À l’intérieur, on observe une élégance intemporelle rappelant les modèles classiques des années 70, avec des matériaux modernisés pour un intérieur raffiné.

  • Sellerie : Tissus à carreaux de série
  • Options : Nouvelles teintes de carrosserie et stickages

Version Cabriolet Disponible

Nouveauté excitante, la Carrera T propose désormais une version cabriolet. Avec une capote disponible en noir, rouge, bleu ou marron, ce modèle ajoute une touche de luxe pour ceux qui recherchent une expérience de conduite en plein air.

Disponible à l’Achat

Les amateurs de Porsche peuvent passer commande dès maintenant avec des prix démarrant à 145,100 € pour la version coupé et 159,300 € pour le cabriolet. Notez cependant qu’en France, des frais de malus CO2 s’ajoutent environ 60,000 €.

AspectCaractéristique
Moteur6 à plat 3.0 biturbo
Puissance394 ch
Système de FreinageDisques 350 mm, étriers 6 pistons
Boîte de VitesseManuelle 6 rapports
Roues Arrière DirectricesOui
Prix de Base145,100 €
Version CabrioletOui, dès 159,300 €
Capote OptionsNoir, rouge, bleu, marron
Malus CO2Env. 60,000 € en France
DisponibilitéCommande immédiate

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