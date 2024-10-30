Anticipation des départs pour le pont de la Toussaint : la circulation risque d’être intense ce jeudi !

Le pont de la Toussaint se profile à l’horizon, et avec lui, l’anticipation des départs en vacances. Ce jeudi s’annonce particulièrement chargé sur les routes, avec une circulation qui promet d’être intense. Préparez-vous à affronter les embouteillages et les longs trajets, car la journée s’annonce mouvementée pour de nombreux automobilistes.

Prévisions de circulation pour le pont de la Toussaint

La fin octobre annonce traditionnellement une période de fort trafic en France. La journée du jeudi 31 octobre ne fera pas exception, avec une circulation qui s’annonce particulièrement dense en raison du week-end prolongé et des vacances scolaires qui impulsent un afflux massif d’automobilistes sur les routes.

Zones particulièrement touchées

Les prévisions indiquent que l’Île-de-France sera particulièrement touchée par les embouteillages, avec une couleur rouge attribuée par Bison Futé. Les difficultés de circulation débuteront probablement dès le milieu de l’après-midi et pourraient se prolonger jusqu’en soirée. Les axes du Nord, comme l’autoroute A1, et les autoroutes A7 et A8 du Sud seront également fortement sollicités.

Retour des vacances : prévoir des embouteillages

En ce qui concerne le retour des vacances, dimanche 3 novembre s’annonce comme une journée charnière, classée rouge en région parisienne. Dès le début de l’après-midi, le trafic sera dense sur les autoroutes A6 et A10, avec des ralentissements prévus aux barrières de péage. Sur l’autoroute A13, des difficultés sont également à prévoir.

Conseils pour les conducteurs

Prévoyez de partir en dehors des heures de pointe pour éviter les embouteillages majeurs.

Consultez les prévisions de Bison Futé pour adapter votre itinéraire et vos horaires de départ.

pour adapter votre itinéraire et vos horaires de départ. Pensez à vérifier l’état de votre véhicule avant un long trajet pour garantir la sécurité.

Critère Description Jour de départ Jeudi 31 octobre Zone à éviter Île-de-France Routes très fréquentées A1, A7, A8, A6, A10, A13 Journée retour Dimanche 3 novembre Conseil principal Éviter les heures de pointe Classification le jeudi Rouge en Île-de-France Pic de trafic attendu Midi à soirée