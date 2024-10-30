Stellantis réduit son effectif de 250 employés à l’usine de Rennes

Stellantis, le géant de l’automobile, a annoncé une réduction de 250 postes au sein de son usine de Rennes. Cette décision suscite des interrogations quant aux conséquences sur l’emploi et l’avenir de l’industrie automobile dans la région.

Contexte de la Réduction d’Effectif

Dans une période de changements industriels, l’usine Stellantis à Rennes fait face à une réduction d’effectifs. Suite à une diminution de la cadence de production, la décision de supprimer 250 postes d’intérimaires a été annoncée. Cette mesure, qui prendra effet dès janvier 2025, s’inscrit dans une série de fluctuations similaires observées les années précédentes.

Facteurs sous-jacents de la Décision

La fin de la production du modèle Peugeot 5008 est l’un des éléments clés motiver la réduction des effectifs. La fabrication de ce SUV ne se poursuivra pas à La Janais, mais sera désormais centralisée à Sochaux, aux côtés du nouveau 3008. Cette décision entraine une baisse de la cadence sur les lignes de production bretonnes, justifiant ainsi la suppression des postes.

Réactions et Perspectives d’Avenir

Le syndicat CFE-CGC exprime des préoccupations face à cette nouvelle, tandis que la direction de Stellantis qualifie la situation de « conjoncturelle ». Toutefois, l’horizon 2025 apporte un vent d’espoir avec l’arrivée prévue d’un nouveau modèle. La future génération du Citroën C5 Aircross devrait occuper les lignes de production dès septembre, symbolisant une potentielle relance de l’activité.

Investissements pour l’Innovation

Malgré ces ajustements, l’avenir de l’usine semble prometteur grâce à des investissements notables. En effet, Stellantis a injecté 160 millions d’euros dans le développement d’une nouvelle plateforme électrique à Rennes, permettant l’assemblage de batteries directement sur le site. Ce programme d’innovation vise à positionner l’usine dans une dynamique de modernisation et de compétitivité accrue.

Enfin, en examinant l’état actuel de l’usine et ses perspectives futures, nous trouvons un équilibre entre défis immédiats et espoirs futurs.

Élément Description Effectifs Impactés 250 postes intérimaires supprimés Modèle concerné Peugeot 5008 Nouvelle production Citroën C5 Aircross en 2025 Investissement Platform 160 millions d’euros pour une plateforme électrique Lieu de production actuel Rennes Nouveau lieu de production Sochaux (pour le nouveau 5008) Réaction syndicale CFE-CGC : « Pas une bonne nouvelle » Situation décrite par la direction Conjoncturelle