Gmail prévoit de supprimer un grand nombre de boîtes mail au mois de Décembre : êtes-vous concerné ?

À partir du 1er décembre, Google commencera à supprimer les comptes inactifs depuis deux ans. Cette décision concerne également les contenus associés tels que les mails de Gmail, les documents Docs ou Drive, le calendrier, et les photos de Google Photos.

La firme justifie cette mesure par le fait qu’un compte qui n’a pas été utilisé pendant une période prolongée est plus susceptible d’être compromis.

Qui sont les utilisateurs concernés ?

Cette suppression massive ne vise pas tous les utilisateurs de Google. Seuls les comptes personnels inactifs seront touchés. Les comptes scolaires et professionnels sont épargnés par cette mesure. Si vous disposez d’un compte Google que vous n’utilisez plus régulièrement depuis son ouverture, il pourrait être concerné.

Les comptes GMAIL inactifs depuis 2 ans seront supprimés à partir de décembre 2023. Afin d'eviter que votre compte ne soit considéré comme inactif, plusieurs actions peuvent être entreprises, notamment :



– Se connecter régulièrement a votre compte

Comment savoir si mon compte est concerné ?

Si votre compte figure sur la liste des comptes inactifs à supprimer, vous avez sans doute reçu un message de la part de Google indiquant que votre compte va bientôt être supprimé. Nous vous invitons à vérifier vos e-mails pour ne pas passer à côté de cet avertissement.

Les conséquences de la suppression des comptes inactifs

La suppression des comptes inactifs entrainera la perte définitive de toutes les données qu’ils contiennent. Les mails de Gmail, les documents sur Docs et Drive, le calendrier et les photos de Google Photos seront perdus à jamais. Une fois qu’un compte est supprimé, il ne sera plus possible de le récupérer.

Les moyens d’éviter la suppression de son compte

Rassurez-vous, si votre compte est concerné par cette mesure, nombreuses sont les façons d’éviter sa suppression.

Dans un premier temps, essayer de vous connecter régulièrement pour éviter que votre compte soit considéré comme inactif (au moins une fois tous les deux ans). Et mettez à jour vos informations de contact pour recevoir les notifications importantes de Google.

Nous vous recommandons en tout cas de télécharger les données de son compte pour les conserver avant une éventuelle suppression. L’idéal est d’utiliser l’outil Takeout de Google pour télécharger vos données.

À retenir

Google prévoit de supprimer un grand nombre de boîtes mail inactives au mois de décembre. Cette mesure concerne uniquement les comptes personnels inactifs depuis deux ans et vise à renforcer la sécurité des utilisateurs.

Si votre compte est concerné, pensez à vérifier vos e-mails pour ne pas rater l’avertissement envoyé par Google et prenez les mesures nécessaires pour éviter la suppression de votre compte.

