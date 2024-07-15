Les 3 jours les plus embouteillés de l’été à éviter en voiture !

L’été est souvent synonyme de départs en vacances et de routes chargées. Parmi les journées les plus propices aux embouteillages, trois se distinguent particulièrement. Bien informé, vous pourrez les éviter et profiter pleinement de vos déplacements en voiture.

Journée de Grande Affluence : Samedi 27 Juillet

Le début des vacances est toujours synonyme de congestion routière, mais le 27 juillet se distingue particulièrement. Coïncidant avec l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris le jour précédent, cette date marque également le départ en masse des vacanciers. Les prévisions indiquent une saturation importantes des routes nationales et des entrées de grandes villes. Les voyageurs cherchant à éviter les désagréments liés aux embouteillages trouveront des stratégies efficaces dans cet article dédié.

Le Premier Samedi d’Août, le 3

Traditionnellement chargé, le premier samedi d’août reste une période critique pour les déplacements en France. Le 3 août est noté noir sur les calendriers de Bison Futé, signifiant un trafic extrêmement dense tant pour les départs que pour les retours de vacances. L’accumulation de véhicules est telle que même les routes moins fréquentées peuvent rapidement devenir de véritables goulets d’étranglement. Pour ceux qui prévoient de voyager ce jour-là, envisager des itinéraires alternatifs ou des horaires décalés pourrait être une sage décision.

Le Pont du 15 Août

Le 15 août, bien que tombant un jeudi cette année, engendre un prolongement naturel du week-end qui incite de nombreux Français à prendre la route. Le samedi suivant, soit le 17 août, est donc particulièrement redouté pour les trajets de retour, avec des embouteillages prévus principalement dans les régions du nord et de l’ouest de la France. Durant cette période, il est recommandé d’opter pour des transports alternatifs, comme le suggère cette étude sur les déplacements dans le Morbihan.

En résumé, anticiper ses déplacements pendant ces trois journées cruciales peut grandement améliorer l’expérience des vacances d’été. Bien planifier permet non seulement d’éviter les grands embouteillages, mais aussi de profiter plus sereinement de son temps libre. Pour ceux qui ne peuvent esquiver ces dates, patience et préparation seront vos meilleurs alliés sur la route.