Après les Jeux Olympiques, ces lieux emblématiques de Paris pourraient devenir des zones piétonnes permanentes

Après les Jeux Olympiques, la transformation des lieux emblématiques de Paris en zones piétonnes permanentes représente une opportunité majeure pour redéfinir le paysage urbain de la capitale française. Ces changements pourraient non seulement favoriser la mobilité durable, mais aussi améliorer la qualité de vie des habitants et des visiteurs en créant des espaces de convivialité et de détente au cœur de la ville lumière.

Paris après les JO : vers une transformation durable

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 auront laissé une empreinte indélébile sur la capitale. Si les voies de circulation olympiques vont temporairement redevenir accessibles, Anne Hidalgo, la maire de Paris, souhaite capitaliser sur cette période pour instaurer des changements durables. En particulier, certains lieux emblématiques de la ville pourraient devenir des zones piétonnes permanentes, visant à réduire la place de la voiture et à favoriser des moyens de transport plus durables.

Des projets déjà en réflexion

À la suite des Jeux paralympiques, plusieurs axes majeurs de Paris pourraient ne pas retrouver leur physionomie d’avant les JO. Anne Hidalgo a clairement exprimé son intention de ne pas permettre le retour des voitures devant la Tour Eiffel, transformant ainsi cette zone en un espace dédié aux piétons.

Les lieux en passe de se métamorphoser

Parmi les projets envisagés, la piétonnisation de la place du Trocadéro et du pont d’Iéna, situés dans le XVIe arrondissement, est au centre des discussions. La place de la Concorde, un autre lieu emblématique dans le VIIIe arrondissement, pourrait également devenir une zone piétonne.

Une circulation restreinte, mais pas éliminée

S’il est certain que ces lieux seront plus accessibles aux piétons, des solutions pour les véhicules de secours, taxis, et bus seront intégrées. Devant la Tour Eiffel, une voie spécifique pour ces véhicules sera conservée, ainsi qu’une piste cyclable. Pour la place de la Concorde, la voiture ne disparaîtra pas complètement, mais son espace sera réduit avec une végétalisation de 30 à 40 %.

Le rôle clé de la préfecture de police

Bien que les intentions de la mairie soient claires, la réalisation de ces projets dépend en grande partie de la validation par la préfecture de police. Actuellement, rien n’est définitivement décidé, et ces projets pourraient rencontrer des obstacles administratifs.

Une étape intermédiaire avec la zone à trafic limité

Avant d’atteindre une piétonnisation complète, une zone à trafic limité sera mise en place, selon une décision du Conseil de Paris et du préfet de police en juillet. Ce test de six mois, prévu pour débuter en octobre, limitera le trafic de transit dans la capitale.

Lieu Transformation prévue Caractéristiques spécifiques Tour Eiffel Zone piétonne Voie pour véhicules de secours, taxis, bus et piste cyclable Place du Trocadéro Zone piétonne Végétalisation Pont d’Iéna Zone piétonne Accès piéton privilégié Place de la Concorde Demi-zone piétonne 30-40% de végétalisation