« Le Nouveau Pneumatique Performant de Kumho : Un Concurrent Surprenant aux Michelins ? »

Kumho fait avancer ses ambitions dans le marché des pneus de performance avec sa nouvelle gamme de pneus Ecsta, lancée à la fin de l’année dernière. Le modèle Ecsta Sport A/S, ainsi que les variantes Sport et Sport S, ont été conçus pour rivaliser avec des marques de renom telles que Michelin, Bridgestone et Pirelli, tout en offrant des prix compétitifs.

Le Kumho Ecsta Sport A/S





Photo par: Kumho & Brian Silvestro

L’Ecsta Sport A/S est classé comme un pneu « Ultra Haute Performance » toutes saisons. Cela signifie qu’il peut offrir de bonnes performances dans des conditions météorologiques défavorables tout en assurant une adhérence supérieure comparée aux pneus toutes saisons classiques. Il affronte le très populaire Michelin Pilot Sport 4 All-Season, qui est monté en série sur des voitures comme la Corvette de Chevrolet.

Kumho a présenté des résultats d’essais effectués par des tiers, comparant le Sport A/S avec le Michelin (appelé de manière audacieuse « M Brand » par Kumho). Selon ces données, le Kumho a surpassé son concurrent dans les tests de freinage sur sol mouillé et a obtenu des résultats identiques en termes de bruit. Cependant, il a légèrement échoué dans le test de « direction/maniabilité sur autoroute ».









Photo par: Kumho & Brian Silvestro

En pratique, le Sport A/S donne une impression de qualité. Kumho a mis à notre disposition un trio de voitures de sport équipées de ces pneus pour parcourir un parcours d’autocross, permettant ainsi une évaluation de leurs performances. L’autocross est idéal pour tester les limites d’un pneu, car il faut constamment approcher, voire dépasser, les capacités d’une voiture pour optimiser le temps. Un bon pneu doit communiquer clairement et ne pas céder sous une conduite agressive.

Les résultats sont encourageants pour le Sport A/S, qui se comporte bien avec du bruit perceptible à ses limites d’adhérence et au-delà. Il se révèle également fiable lors de transitions rapides, un atout précieux dans les sections serrées du parcours. De plus, Kumho a démontré que le pneu reste relativement performant sur un skidpad humide, sans pour autant perdre de ses qualités.

Le Kumho Ecsta Sport









Photo par: Kumho & Brian Silvestro

L’Ecsta Sport est le pneu été « ultra haute performance » phare de Kumho, conçu pour rivaliser avec le Bridgestone Potenza Sport ou le Goodyear Eagle F1. Sur une première impression, il semble solide lors de vrais essais sur circuit.

Les tests effectués par des tiers suggèrent des performances impressionnantes. Les données indiquent que l’Ecsta Sport peut surpasser ses concurrents tant par ses capacités de freinage sur sol mouillé que sur sol sec. Il est également plus durable et génère moins de bruit. En théorie, ce pneu pourrait ainsi figurer parmi les meilleurs de sa catégorie.

Au volant, l’Ecsta Sport donne l’impression de pouvoir réaliser ces promesses. Kumho a offert les clés d’une Porsche 911 Carrera 4S de la génération 991 pour quelques tours de circuits avec un Miata équipé des mêmes pneus. Bien que les différences de performance rendent difficile l’évaluation, les premiers retours sont positifs, avec un bon retour d’informations au volant.

Plus important encore, les pneus n’ont montré aucune dégradation de performance après une journée complète d’essais avec des journalistes. La longévité est aussi cruciale que la performance, étant donné que les acheteurs vont généralement utiliser ces pneus pour des trajets quotidiens.

Le Kumho Ecsta Sport S









Photo par: Kumho & Brian Silvestro

L’Ecsta Sport S est l’équivalent du Kumho face au Michelin Pilot Sport S 5, le pneu de performance le plus populaire au monde. Comme le Sport standard, les données des tests effectués par des tiers affirment que le Sport S peut surpasser son concurrent sur plusieurs aspects, tel que le freinage sur route humide et le bruit.

Au lieu de me donner la chance de tester le Sport S sur un véhicule de route, Kumho m’a placé au volant d’une Porsche 718 GT4 Clubsport—une véritable voiture de course—pour quelques tours. Malheureusement, ces tours étaient également supervisés par un Miata, ce qui a limité la possibilité d’explorer pleinement le potentiel du pneu.

Cependant, le Sport S a conservé l’accessibilité remarquée lors de l’évaluation du Sport, sans comportements imprévisibles, même sur une voiture de course. Un plus grand nombre de tests sera nécessaire, mais les premières impressions sont encourageantes.

Bien qu’il n’y ait pas d’autres marques de pneus présentes pour une comparaison directe, cela ne permet pas de conclure que les Kumho sont forcément supérieurs. Les données laissent entendre qu’ils pourraient l’être, du moins sur des aspects importants, et le ressenti au volant est tout aussi essentiel que les chiffres.

La véritable victoire pour Kumho réside dans son prix. Même si le Michelin était un meilleur pneu globalement, il coûte environ 50 % de plus, selon la taille. Pour ceux qui privilégient la performance tout en conservant un budget raisonnable, les Kumho représentent un choix solide.