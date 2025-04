Pirelli a-t-il enfin trouvé la clé pour rivaliser avec Michelin ?

Le marché des pneus ultra-hautes performances connaît une évolution significative. Après des années de domination de Michelin, Pirelli a pris la tête du peloton avec son modèle P Zero PZ5, comme l’indique un récent test comparatif effectué par le canal YouTube Tyre Reviews.

Comparatif des pneus performants

Le canal YouTube Tyre Reviews a rassemblé certains des meilleurs pneus ultra-hautes performances disponibles sur le marché pour un test comparatif, incluant des modèles de Michelin, Pirelli, Continental, Goodyear et Bridgestone.

Pour évaluer les performances de chaque pneu, différentes épreuves ont été réalisées, tant sur sol mouillé que sec, notamment la manœuvre sur sol humide, le freinage sur sol humide, la manœuvre sur sol sec, le freinage sur sol sec, l’aquaplaning, le confort, le bruit et la résistance au roulement.

Résultats des tests

Le P Zero, le modèle le plus récent testé, a affiché des résultats excellents dans presque toutes les catégories. Il a dominé le test de freinage sur sol mouillé et a obtenu la deuxième meilleure performance lors des tours de manœuvre humide, juste derrière Bridgestone. En conditions sèches, le Pirelli a été le plus rapide et a également montré une excellente performance sur le freinage à sec.

Lire aussi Ce panneau routier français reste un mystère pour beaucoup : le connaissez-vous ? Marque Pneu Bridgestone Potenza Sport Continental SportContact 7 Falken Azenis FK520 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 Michelin Pilot Sport 4S Pirelli P Zero PZ5 Sunny NA305

Avec ces résultats, Pirelli remporte le test, suivi par Continental en deuxième position et Michelin en troisième. Jonathan Benson, l’animateur de l’émission, souligne que les quatre meilleurs pneus étaient très proches en performance, rendant difficile la détection des différences sans comparatif direct.

Reste maintenant une interrogation : comment le Pirelli P Zero PZ5 se compare-t-il au tout nouveau pneu de Michelin, le Pilot Sport S 5 ? Un test tête-à-tête semble nécessaire.