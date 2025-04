Le Nouveau Pneu de Rover Lunaire de Bridgestone : Une Innovation Inspirée des Couteaux à Oignons.

Bridgestone, le géant des pneumatiques, se lance dans une aventure audacieuse visant à conquérir la Lune. L’entreprise a dévoilé des concepts innovants de pneus pour rovers lunaires, élaborés pour affronter les conditions extrêmes de notre satellite naturel.

Des pneus lunaires en métal pour des rovers robustes

Les nouveaux pneumatiques, nommés pneus de rover lunaire de deuxième génération, sont entièrement fabriqués en acier. Cette décision survient car le caoutchouc s’avère peu efficace dans les conditions rigoureuses de la Lune, notamment à cause des températures extrêmes et des rayons ultraviolets prévalents. Même si on parvenait à créer un caoutchouc résistant, son poids et son inflexibilité poseraient problème. Par ailleurs, les pneus gonflés d’air ne sont pas adaptés au quasi-vide spatial, rendant ces nouveaux pneus indispensables.

Une conception ingénieuse pour différents terrains lunaires

Pour répondre aux défis posés par l’environnement lunaire, Bridgestone a créé un pneu en métal avec des structures de support flexibles. Les conceptions comprennent un pneu plus léger destiné aux rovers de petite taille et un autre, plus robuste, pour ceux évoluant sur des terrains difficiles. L’entreprise a affirmé que l’équilibre entre poids, durabilité et fonctionnalités constitue le fondement de leur design.

Ces concepts s’inscrivent dans la continuité des pneus lunaires de génération précédente, présentés par Bridgestone en 2024, qui intégraient une structure intérieure flexible et une surface en maille de laine d’acier. En revanche, les tout premiers pneus conçus par l’entreprise arborent une structure complètement fermée avec un ressort hélicoïdal, offrant un look futuriste.

Exposition au Space Symposium

Bridgestone prévoit d’exposer son dernier modèle de pneu spatial lors du 40ème Space Symposium à Colorado Springs, qui se tiendra du 7 au 10 avril. L’entreprise représentera également l’industrie spatiale japonaise dans ce cadre prestigieux.