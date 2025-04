Le nouveau Land Rover Defender Sport : un petit 4×4 qui suscite déjà l’intérêt

Le développement du nouveau modèle de Land Rover, connu pour l’instant sous le nom de Defender Sport, crée un fort engouement dans le secteur automobile. Des informations et des images non officielles émergent chaque semaine, offrant un aperçu d’un véhicule qui ambitionne de se positionner en tête du marché des SUV compacts tout-terrain. Alors que Mercedes a déjà annoncé une version plus petite de son emblématique Classe G, et que Toyota travaille également sur un petit Land Cruiser, la concurrence va se renforcer dans un segment en pleine redynamisation.

Des premières illustrations prometteuses

D’après les premières illustrations diffusées par Kolesa.ru, le nouveau Defender Sport conservera les lignes emblématiques de la marque tout en adoptant une taille réduite. Bien que la forme carrée soit préservée, le design semble modernisé, avec des éléments tels qu’une nouvelle calandre, des entrées d’air agrandies et des optiques arrière repositionnées. Ce changement de style vise à donner au compact 4×4 une allure plus dynamique et contemporaine.

Un modèle entièrement électrique

L’un des traits les plus marquants de ce nouveau Defender sera son système de propulsion entièrement électrique. Bâtie sur la nouvelle architecture EMA de Jaguar Land Rover, cette plateforme électrifiée est conçue pour supporter des charges rapides allant jusqu’à 350 kW, permettant une recharge en moins de 18 minutes. Ce modèle est attendu avec des options à double moteur et devrait offrir une traction intégrale, garantissant ainsi des performances tout-terrain impressionnantes pour un véhicule de cette taille.

Des rumeurs indiquent que le Defender Sport sera produit dans l’usine de Jaguar Land Rover à Halewood, dans le Merseyside, au Royaume-Uni, et son arrivée sur le marché est prévue pour 2027, aux côtés des nouvelles versions du Classe G et d’autres modèles de la concurrence. En attendant, les passionnés et futurs acheteurs devront se contenter des premières images et des informations qui circulent sur ce modèle très attendu.

