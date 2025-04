Audi s’apprête à dévoiler un véritable chef-d’œuvre : un bolide sportif qui séduira les amateurs d’automobiles.

Audi prépare un nouveau modèle sportif 100% électrique

Dans un environnement automobile de plus en plus complexe, Audi projette de lancer un nouveau coupé sportif full électrique, prévu pour 2028. Ce projet, désigné comme Audi C-Sport, serait là pour redonner du souffle à une marque qui traverse une période tumultueuse. Alors que les chiffres des ventes de voitures de sport continuent de diminuer, l’évolution vers une mobilité plus verte s’avère indispensable.

Un aperçu du projet C-Sport

Le projet C-Sport d’Audi aurait vu le jour au sein de son département Audi Sport, situé à Böllinger Höfe, près de la production à Neckarsulm. Attendu pour arriver sur le marché d’ici trois ans, ce modèle serait considéré comme le successeur des emblématiques R8 et TT, faisant appel aux bases techniques du futur Porsche 718 électrique. Ce nouveau coupé, entièrement électrique, combinera l’exclusivité et des performances remarquables, se positionnant entre le TT et le R8 en termes de dimensions et de style.

L’héritage du TT et une vision pour l’avenir

Inspiré par l’Audi TT original, ce nouveau modèle devrait reprendre les traits d’un deux-places légendaire. Gernot Döllner, CEO d’Audi, a exprimé son désir de voir la marque aligner un modèle sportif dans son offre future, rendant hommage à l’héritage du TT tout en intégrant des innovations technologiques. En effet, ce modèle pourrait remplacer l’actuel e-tron GT, qui est largement discuté comme potentiel candidat à la sortie de la gamme en 2028.

Les derniers mois ont été marqués par des défis pour Audi, notamment des annonces de réductions d’effectifs. Ce développement dans le secteur des voitures de sport pourrait revitaliser la marque et redynamiser l’enthousiasme des passionnés d’automobiles.

