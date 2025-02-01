Le Suzuki Jimny à 5 portes fait sensation lors de son lancement.

Le Suzuki Jimny, célèbre SUV, a été entièrement retiré d’Europe en raison des limites d’émissions qui entreront en vigueur en 2025. Néanmoins, il continuera d’être commercialisé dans d’autres régions du monde, y compris en version cinq portes. Après son lancement en Inde en 2023, le modèle nommé Jimny Nomade a désormais fait son apparition au Japon.

Le Jimny Nomade : design et espace intérieur

Le Suzuki Jimny Nomade conserve son design cubique emblématique, mais avec l’ajout de deux portes supplémentaires, ce modèle est légèrement plus long que sa version à trois portes. Ce changement se traduit par un espace intérieur plus généreux, offrant un meilleur confort aux passagers.

Modèle en vedette : Jimny Nomade 5 Portes

Galerie : 2023 Suzuki Jimny 5 Portes



La version à cinq portes a également été présentée lors du Bharat Mobility Global Expo dans une version visuellement améliorée. Il n’est pas encore certain que le Jimny Nomade sera disponible en Europe. Une version hybride semble inévitable, mais elle n’est pas encore lancée.

Petit mais puissant !

Mesurant 3,89 mètres, le Jimny Nomade dispose d’un empattement prolongé, tandis que la version à trois portes affiche 3,78 mètres. Ce dimensionnement permet d’accroître l’habitabilité, tandis que les portes arrière, bien que plus petites proportionnellement, offrent un accès facile à la deuxième rangée de sièges.

Mis à part cela, le Jimny Nomade reste identique au modèle à trois portes, avec des lignes verticales allongées, conservant des détails emblématiques comme les garde-boue en plastique et les phares ronds, ce qui lui confère un look robuste tout-terrain.

Vue intérieure et motorisation

Aucune nouvelle image de l’intérieur du Suzuki Jimny Nomade n’a été révélée pour sa première japonaise. Néanmoins, hormis l’augmentation de l’espace, des innovations majeures sont peu probables. Lors de la première présentation en Inde, l’intérieur affichait un écran d’infodivertissement central, des instruments analogiques et des commandes physiques pour la climatisation.

Le modèle Nomade est équipé d’une transmission intégrale, associée à un moteur à essence de 1,5 litre développant 105 ch, avec une option de transmission manuelle ou automatique. Cela explique en partie pourquoi le Jimny à trois portes a quitté le marché européen.

Spéculations sur l’avenir

Théoriquement, Suzuki a sur son étagère un moteur mild hybrid de 1,2 litre avec 83 ch actuellement intégré dans le modèle Swift 4×4. Bien que cela semble être une alternative certes faible pour un véhicule tout-terrain, cela pourrait représenter un retour potentiel du Jimny en Europe, mais ces informations relèvent encore de la spéculation.