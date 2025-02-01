Le Suzuki Jimny à 5 portes fait sensation lors de son lancement.

Le Suzuki Jimny, célèbre SUV, a été entièrement retiré d’Europe en raison des limites d’émissions qui entreront en vigueur en 2025. Néanmoins, il continuera d’être commercialisé dans d’autres régions du monde, y compris en version cinq portes. Après son lancement en Inde en 2023, le modèle nommé Jimny Nomade a désormais fait son apparition au Japon.
Sommaire
Le Jimny Nomade : design et espace intérieur
Le Suzuki Jimny Nomade conserve son design cubique emblématique, mais avec l’ajout de deux portes supplémentaires, ce modèle est légèrement plus long que sa version à trois portes. Ce changement se traduit par un espace intérieur plus généreux, offrant un meilleur confort aux passagers.
Modèle en vedette : Jimny Nomade 5 Portes
Galerie : 2023 Suzuki Jimny 5 Portes
La version à cinq portes a également été présentée lors du Bharat Mobility Global Expo dans une version visuellement améliorée. Il n’est pas encore certain que le Jimny Nomade sera disponible en Europe. Une version hybride semble inévitable, mais elle n’est pas encore lancée.
Petit mais puissant !
Mesurant 3,89 mètres, le Jimny Nomade dispose d’un empattement prolongé, tandis que la version à trois portes affiche 3,78 mètres. Ce dimensionnement permet d’accroître l’habitabilité, tandis que les portes arrière, bien que plus petites proportionnellement, offrent un accès facile à la deuxième rangée de sièges.
Mis à part cela, le Jimny Nomade reste identique au modèle à trois portes, avec des lignes verticales allongées, conservant des détails emblématiques comme les garde-boue en plastique et les phares ronds, ce qui lui confère un look robuste tout-terrain.
Vue intérieure et motorisation
Aucune nouvelle image de l’intérieur du Suzuki Jimny Nomade n’a été révélée pour sa première japonaise. Néanmoins, hormis l’augmentation de l’espace, des innovations majeures sont peu probables. Lors de la première présentation en Inde, l’intérieur affichait un écran d’infodivertissement central, des instruments analogiques et des commandes physiques pour la climatisation.
Le modèle Nomade est équipé d’une transmission intégrale, associée à un moteur à essence de 1,5 litre développant 105 ch, avec une option de transmission manuelle ou automatique. Cela explique en partie pourquoi le Jimny à trois portes a quitté le marché européen.
Spéculations sur l’avenir
Théoriquement, Suzuki a sur son étagère un moteur mild hybrid de 1,2 litre avec 83 ch actuellement intégré dans le modèle Swift 4×4. Bien que cela semble être une alternative certes faible pour un véhicule tout-terrain, cela pourrait représenter un retour potentiel du Jimny en Europe, mais ces informations relèvent encore de la spéculation.
Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux.
Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!