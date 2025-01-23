Suzuki dévoile des concepts audacieux de Swift et Jimny en Inde.

Lors du Bharat Mobility Global Expo en Inde, Suzuki a présenté plusieurs concepts étonnants, expriment la nostalgie des amateurs de la marque pour des modèles emblématiques comme la Swift Sport et le Jimny. Ces prototypes reflètent l’innovation et l’enthousiasme du constructeur japonais sur le marché automobile indien, en quête de retours et d’engagement des consommateurs.

Suzuki et ses concepts au Bharat Mobility Global Expo

Parmi ces concepts, le Suzuki Jimny attire particulièrement l’attention. Actuellement, ce modèle n’est disponible en Europe qu’en tant que véhicule utilitaire, dépourvu de banquette arrière, et il ne pourra plus répondre aux normes d’émissions de 2025. Dans cette optique, Suzuki mise sur des variantes plus aventureuses de ce véhicule.

Les concepts phares de Suzuki

Le concept Jimny Conqueror est conçu pour l’aventure, prêt à conquérir les terrains les plus difficiles avec son treuil, sa pelle, son réservoir de secours, et d’autres équipements modulaires. Sa peinture couleur sable et ses accents noirs, y compris des décorations Jimny 4×4, sont parfaits pour une journée de découverte hors route.

Le Suzuki Swift Champions Concept, quant à lui, revitalise l’apparence de la dernière génération de Swift avec une couleur rouge marquante rappelant la GTI de 1989. Doté de nouvelles prises d’air en façade et d’un diffuseur subtil, ce modèle est conçu pour les passionnés de sport automobile.

Le retour anticipé de la Swift Sport ?

Ce qui attire le plus l’attention sur le Swift Champions Concept, c’est son imposant aileron arrière, qui donne un aspect dynamique et sportif au véhicule. Avec ses graphiques blanches sur les pneus et un lettrage Swift proéminent, il pourrait définir l’avenir de la gamme Sport.

Retours des consommateurs et projets futurs

Maruti Suzuki, la branche indienne du constructeur japonais, présente ces concepts principalement pour recueillir des retours et provoquer des émotions chez le public. La réponse est claire : les clients souhaitent un retour du petit bolide culte. Ces modèles, bien qu’ils soient en grande partie des accessoires visuels, offrent un aperçu prometteur des directions futures de Suzuki sur le marché indien.

La popularité de ces concepts parmi les fans montre une attente palpable pour un retour de modèles emblématiques de Suzuki, et leur présence au Bharat Mobility Global Expo souligne l’engagement de la marque envers l’innovation et l’interactivité avec les consommateurs.