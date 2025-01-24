Cauchemar d’une star de la Premier League : une femme l’agresse à l’acide pour s’emparer de son enfant.

Yoane Wissa, attaquant de Brentford, a connu une saison remarquée en Premier League, mais sa vie a été bouleversée par un incident tragique survenu le 2 juillet 2021. Une femme a pénétré chez lui, tentant de l’attaquer avec de l’acide et de kidnapper sa fille nouvellement née.

Une agression choquante

Heureusement, il n’a pas perdu la vue et c’est grâce à sa réaction rapide que sa fille n’a pas été enlevée.

Au Tribunal de Grande Instance de Morbihan à Vannes, un procès de quatre jours s’est ouvert pour statuer sur l’incident où l’international de la République Démocratique du Congo a subi de graves blessures faciales nécessitant une intervention chirurgicale pour éviter la perte de la vue.

Yoane Wissa souffre encore des séquelles de cette tentative de kidnapping et de l’attaque.

« Heureusement, il n’a pas perdu la vue et c’est uniquement grâce à sa réactivité qu’ils n’ont pas pu prendre sa fille », a déclaré l’avocat de Wissa. « Il souffre toujours des conséquences de cette agression. Il fait tout ce qu’il peut pour prouver qu’il va bien. Il essaie également de performer au mieux dans son travail quotidien. Aujourd’hui, lui et sa femme se sentent en sécurité en Angleterre, ils se sentent en sécurité contre le danger », a-t-il ajouté.

Le procès de l’agresseur

La femme, identifiée comme Laetitia P., fait face à des accusations graves. Elle a été décrite comme ayant jeté de l’acide sur une jeune femme tout en affirmant entendre des « voix intérieures ». Le jour suivant, elle a tenté d’incendier la mère d’un garçon. Elle risque jusqu’à 30 ans de prison pour tentative de meurtre, enlèvement d’enfant et tentative de kidnapping.

« Je suis désolée pour ce que je vous ai fait, je suis profondément désolée, » a déclaré la prévenue à la barre.

Les performances de Yoane Wissa

Yoane Wissa, pour qui Brentford a déboursé environ 10 millions d’euros à Lorient en 2021, s’est affirmé comme l’une des grandes révélations de la saison en Premier League.

Cette saison, Wissa a inscrit 12 buts et délivré deux passes décisives en 23 matchs avec Brentford, attirant l’attention de clubs tels que Nottingham Forest.