Un coup dur pour la faillite de FTX : un jugement en faveur de la réclamation de 1,53 milliard de dollars de 3AC

Une Décision Marquante d’un Tribunal du Delaware

Un tribunal des faillites du Delaware a accordé une victoire significative au fonds spéculatif en difficulté, Three Arrows Capital (3AC), en approuvant une augmentation dramatique de sa créance contre FTX, passant de 120 millions de dollars à 1,53 milliard de dollars. Cette décision intervient alors que FTX poursuit son processus de faillite, introduisant de nouvelles complexités pour les paiements aux créanciers et soulevant des questions sur la gestion des fonds par FTX lors de ses derniers jours.

Le Tribunal Approuve la Demande Élargie de 3AC

Le litige légal implique des accusations selon lesquelles FTX aurait liquidé 1,53 milliard de dollars d’actifs de 3AC seulement deux semaines avant l’effondrement du fonds spéculatif en 2022. FTX a soutenu que cette liquidation était nécessaire pour honorer une obligation de prêt de 1,3 milliard de dollars, mais le tribunal a apparemment jugé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour corroborer cette affirmation.

La décision du tribunal d’approuver la demande révisée de 3AC redéfinit considérablement la manière dont les actifs restants de FTX pourraient être distribués entre les créanciers. La faillite de FTX s’opposait à cette extension de la créance, arguant que la demande de 3AC était tardive dans le processus de faillite.

Un Passé Tumultueux Entre FTX et 3AC

Avant l’effondrement des deux entreprises, 3AC et FTX étaient profondément imbriquées dans l’industrie de la cryptomonnaie. À son apogée, 3AC gérait plus de 3 milliards de dollars d’actifs nets et était l’un des fonds spéculatifs les plus influents du marché. Cependant, sa chute au milieu de l’année 2022 a marqué le début d’un effondrement plus large des cryptomonnaies, révélant l’instabilité financière et de potentiels manquements au sein de l’empire de Sam Bankman-Fried, l’ancien PDG de FTX.

La décision du tribunal des faillites représente une nouvelle étape dans les conséquences légales des échecs de FTX et de 3AC. Sam Bankman-Fried fait actuellement appel de sa condamnation et de sa peine de 25 ans de prison. Pendant ce temps, Zhu Su, l’un des co-fondateurs de 3AC, a été condamné à quatre mois de prison à Singapour pour ne pas avoir coopéré avec les liquidateurs, tandis que son partenaire, Kyle Davies, a échappé aux répercussions juridiques liées à l’effondrement du fonds spéculatif.

La décision du tribunal permet à 3AC de revendiquer une part plus importante des actifs restants de FTX, mais elle crée également de nouveaux défis pour un processus de faillite déjà compliqué. Les créanciers en attente de paiements pourraient désormais faire face à de nouveaux délais alors que les batailles juridiques sur la distribution des fonds s’intensifient.