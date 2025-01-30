Un tribunal américain condamne des sociétés de trading à verser 451 millions de dollars pour fraude aux options binaires.

Une victoire judiciaire contre la fraude internationale

Un tribunal fédéral des États-Unis a infligé un coup dur à un réseau de fraude international, ayant trompé des investisseurs à travers des plateformes d’options binaires fictives. Le tribunal de district du district nord de l’Illinois a ordonné à cinq entreprises offshore et trois individus de verser plus de 451 millions de dollars en restitutions et pénalités après leur déclaration de culpabilité pour avoir escroqué des clients dans le monde entier.

Décision de justice et sanctions financières

Entre 2014 et 2019, les prévenus auraient exploité des plateformes de trading d’options binaires frauduleuses sous des noms tels que BigOption, BinaryBook et BinaryOnline. Cette décision représente une avancée significative dans les efforts des régulateurs américains pour enrayer les schémas de trading en ligne illégaux.

A travers des sites internet, des courriels et des appels téléphoniques, ils ont convaincu de nombreux clients, surtout aux États-Unis, qu’ils pouvaient réaliser des profits importants en tradant des options binaires. En réalité, la plupart des investisseurs ont perdu leur argent, comme l’a mentionné la CFTC.

Les fraudeurs ont déployé d’énormes efforts pour donner une apparence de légitimité. Ils ont falsifié leur identité, leur expertise financière et leur localisation tout en utilisant des tactiques de vente agressives pour attirer des victimes.

Les clients ont été promis des « trades sans risque » et des bonus accompagnés de restrictions cachées, rendant pratiquement impossible le retrait de leurs fonds, a expliqué le régulateur. Les entreprises ont également manipulé les plateformes de trading pour s’assurer que les clients perdaient de l’argent.

Implications pour les entreprises condamnées

Le tribunal a reconnu les prévenus coupables de fraude et d’autres violations de la Loi sur les échanges de marchandises (CEA). Ils doivent maintenant rembourser 112,9 millions de dollars aux victimes et payer 338,7 millions de dollars supplémentaires en tant que pénalité monétaire civile. Le jugement les interdit également de trader sur les marchés régis par la CFTC ou de s’inscrire auprès de la commission.

Les entités condamnées incluent Yukom Communications Ltd (Israël), Linkopia Mauritius Ltd (Maurice), Wirestech Limited (îles Marshall) faisant commerce sous le nom de BigOption, ainsi que WSB Investments Ltd (plusieurs juridictions) faisant commerce sous le nom de BinaryBook, et Zolarex Ltd (îles Marshall) en tant que BinaryOnline.

Cette affaire découle d’une plainte déposée en août 2019 par la Commodity Futures Trading Commission. Un des prévenus, Yakov Cohen, avait déjà trouvé un règlement séparé avec le tribunal, acceptant de restituer 7 millions de dollars de bénéfices illégaux. Le tribunal a également jugé les citoyens israéliens Yossi Herzog, Lee Elbaz et Shalom Peretz responsables de leur rôle dans cette escroquerie.

Au cours des dernières années, l’agence a intensifié sa lutte contre les arnaques aux options binaires, avertissant les investisseurs des risques associés aux plateformes de trading en ligne non régulées. Dans une affaire distincte, des dizaines d’Israéliens ont été extradés vers l’Allemagne l’année dernière, dans une affaire impliquant des escroqueries liées aux crypto-monnaies et aux options binaires ayant causé près d’un milliard d’euros de pertes en cinq ans.

De nombreuses entreprises frauduleuses opèrent sous différents noms et déplacent des fonds à travers plusieurs juridictions pour échapper à la détection. Le régulateur a exhorté les investisseurs à effectuer une diligence raisonnable avant de s’engager avec toute plateforme de trading en ligne.