ChatGPT contre DeepSeek : Les onze légendes du football qui ont marqué l’histoire !

Le lancement de DeepSeek, une intelligence artificielle chinoise, a provoqué d’importantes turbulences sur Wall Street. La dynamique du marché a été bouleversée avec la chute spectaculaire de Nvidia, un acteur majeur dans le domaine de l’informatique, qui a perdu 589 milliards de dollars en une seule séance. En l’espace de deux mois, Liang Wenfeng, le créateur de DeepSeek, a réussi à redéfinir notre compréhension du monde.

Un duel d’IA dans le monde du football

Dans un esprit de comparaison, nous avons soumis les modèles d’ChatGPT et de DeepSeek à un exercice original : établir leur sélection des onze meilleurs footballeurs de l’histoire. Les résultats de cette démarche soulèvent bien des débats.

Les choix de ChatGPT

Pour sa part, l’IA américaine ChatGPT a sélectionné et justifié son classement comme suit :

Gardien : Lev Yashin, connu comme ‘l’araignée noire’, il est le seul gardien à avoir remporté le Ballon d’Or.

Lev Yashin, connu comme ‘l’araignée noire’, il est le seul gardien à avoir remporté le Ballon d’Or. Défenseurs : Cafu (Arrière droit) – Considéré comme le meilleur de l’histoire. Franz Beckenbauer (Défenseur central) – Surnommé ‘le Kaiser’, il a révolutionné le poste de libéro. Paolo Maldini (Défenseur central) – Symbole de classe et de longévité. Roberto Carlos (Arrière gauche) – Célèbre pour sa puissance de tir et son apport offensif.

Milieux : Xavi Hernandez – Le chef d’orchestre du meilleur FC Barcelone. Diego Armando Maradona – Génie créatif au talent exceptionnel. Zinedine Zidane – Élégance et performances dans les grands moments.

Attaquants : Lionel Messi (Ailier droit) – La combinaison parfaite de talent et d’efficacité. Pele (Avant-centre) – Légende avec trois victoires en Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo (Ailier gauche) – Machine à buts impressionnante.



Les choix de DeepSeek

De son côté, l’IA chinoise DeepSeek a proposé les onze joueurs suivants :

Gardien : Lev Yashin (Union Soviétique) – Icône révolutionnaire du poste.

Lev Yashin (Union Soviétique) – Icône révolutionnaire du poste. Défenseurs : Paolo Maldini (Italie) – Légende d’AC Milan, plusieurs fois vainqueur de la Ligue des champions. Franz Beckenbauer (Allemagne) – Libéro emblématique, double vainqueur de la Coupe du Monde. Cafu (Brésil) – Deux fois champion du monde, il a marqué les clubs qu’il a représentés.

Milieux : Diego Armando Maradona (Argentine) – Héros du ‘but du siècle’ en 1986. Lionel Messi (Argentine) – Surnommé par beaucoup le meilleur joueur de tous les temps. Johan Cruyff (Pays-Bas) – Innovateur du ‘football total’. Zinedine Zidane (France) – Magicien du ballon, vainqueur de nombreux titres majeurs.

Attaquants : Pele (Brésil) – Monarque du football, trois Coupes du Monde à son actif. Cristiano Ronaldo (Portugal) – Phénomène physique et buteur record. Ronaldo Nazario (Brésil) – Connu sous le nom de ‘El Fenómeno’, deux fois champion du monde.



Ces deux équipes légendaires révèlent des similitudes, mais également des débats ouverts, notamment avec l’absence notable de certaines icônes comme Alfredo Di Stefano. Les résultats de cette confrontation entre ChatGPT et DeepSeek ne manqueront pas d’engendrer des discussions passionnées parmi les amateurs de football.