L’outsider de l’IA : Comment DeepSeek a entraîné la chute record de 560 milliards de dollars de Nvidia

Une chute historique pour Nvidia dans un contexte de concurrence accrue

Nvidia, autrefois la pierre angulaire du boom de l’intelligence artificielle, a subi une perte sans précédent de 560 milliards de dollars de sa valeur boursière ce lundi, marquant la plus grande baisse enregistrée en une seule journée dans l’histoire du marché boursier américain, selon Bloomberg.

Les raisons de la chute de l’action Nvidia

Cette vente massive a été provoquée par l’inquiétude grandissante des investisseurs envers la startup chinoise DeepSeek, dont l’approche à bas coût en matière d’intelligence artificielle bouleverse le paysage concurrentiel et remet en question la domination de Nvidia.

Le titre de la société de semi-conducteurs a chuté jusqu’à 18%, enregistrant sa plus forte baisse depuis mars 2020, laissant une empreinte indélébile sur le marché plus large. L’influence de Nvidia sur les principaux indices a également amplifié l’impact, avec le S&P 500 perdant 2,3% et le Nasdaq 100 chutant de 3,6% avant de récupérer légèrement, selon le rapport de Bloomberg.

DeepSeek, dirigé par le responsable d’un fonds quantitatif, Liang Wenfeng, est devenu un concurrent redoutable avec son dernier modèle d’IA. Publié la semaine dernière, ce modèle est open source et a rapidement gravi les échelons des classements de l’App Store d’Apple.

La dépendance de Nvidia vis-à-vis des dépenses en IA en fait une référence dans le secteur technologique. Les puces de l’entreprise sont essentielles au développement de l’IA. Cependant, les avancées de DeepSeek suscitent des inquiétudes quant à la surenchère des entreprises occidentales dans des projets d’IA coûteux.

L’EDF des États-Unis contre la Chine dans la course à l’IA

Le sous-texte géopolitique est indéniable. Les États-Unis ont tenté de limiter les progrès de la Chine en matière d’IA en interdisant l’exportation de semi-conducteurs avancés et en restreignant les ventes de puces IA de Nvidia. Toutefois, le succès de DeepSeek signale que la Chine pourrait avoir trouvé une solution pour contourner ces restrictions en se concentrant sur l’efficacité et l’innovation avec des ressources limitées.

🚨🇺🇸 NVIDIA TO CHINESE AI RIVAL: NICE TRY, BUT YOU STILL NEED OUR CHIPS After a 17% stock tumble, Nvidia reminded everyone that DeepSeek’s AI success only proves how vital its GPUs are. “Inference requires significant numbers of Nvidia GPUs,” they said—because even AI… pic.twitter.com/51FGiJwFzg — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 27, 2025

De même, OpenAI et ses partenaires, dont SoftBank et Oracle, ont engagé 100 milliards de dollars pour développer une infrastructure d’IA à travers les États-Unis. Bien que le boom de l’IA continue de susciter des investissements majeurs, la perte record de Nvidia pourrait affecter l’avenir de l’industrie.

Les investisseurs se montrent de plus en plus méfiants envers les entreprises qui ne parviennent pas à générer des retours suffisants sur d’importantes dépenses en capitaux. Avec la montée de concurrents à coût réduit comme DeepSeek, l’industrie de l’IA pourrait être à un point d’inflexion critique.

Alors que la tempête s’apaise, la chute historique de Nvidia souligne les défis à maintenir une domination dans un paysage de l’IA en rapide évolution, où l’innovation n’est plus l’apanage de la Silicon Valley.