Cristiano Ronaldo célèbre l’amour avec Georgina : « Ta lumière nous éclaire »

Cristiano Ronaldo et sa famille ont célébré le 31ème anniversaire de sa compagne, Georgina Rodriguez, ce lundi 27 janvier. Le footballeur portugais a profité de l’occasion pour lui adresser des vœux émouvants sur les réseaux sociaux, accompagnés d’un selfie pris dans une salle de gym.
« Pour la mère, la compagne, l’amie, ma femme… Joyeux anniversaire, amour… Ta lumière nous illumine et ton amour est contagieux, » a écrit CR7 dans un message romantique à Georgina, qui a fièrement partagé ses vœux sur ses stories Instagram.
Le mannequin et influenceuse argentine a partagé d’autres moments de sa célébration via ses stories Instagram. Après les vœux de Cristiano, elle a publié une photo d’un immense bouquet de roses rouges en forme de cœur, entouré de fleurs roses de différentes nuances. Bien qu’elle n’ait pas précisé qui lui avait offert ce bouquet, il est largement admis que cela provenait du footballeur portugais.
Célébration de l’anniversaire de Georgina
Le glamour est l’un des aspects qui caractérisent Georgina. Parmi les cadeaux qu’elle a exhibés dans ses stories, annonçant son anniversaire, se trouvaient de élégants sacs de créateurs, l’un rose et l’autre marron, entourés de multiples arrangements floraux.
Pour conclure les images partagées lors de sa célébration, Georgina a téléchargé une photo au moment de souffler les bougies de son gâteau, vêtue d’une robe bleu ciel avec un décolleté plongeant, ses cheveux relevés par un bandeau en forme de couronne.
Enfin, elle apparaît sur une dernière photo où elle a envoyé le message : « Merci Dieu, merci la Vie, » accompagné d’un cœur.
Parmi les réactions sur les réseaux sociaux, certaines internautes ont critiqué le fait que Cristiano Ronaldo n’ait pas utilisé le mot « femme » dans son message d’anniversaire. Cependant, le site Infobae a rappelé les rumeurs concernant un éventuel mariage secret avec Georgina, avec qui il est en relation depuis huit ans, suite à une déclaration faite lors des Globe Soccer Awards 2024 à Dubaï.
« Mon fils aîné est ici, ma femme est ici. C’est mon soutien affectueux en permanence pour continuer à jouer, » a déclaré Ronaldo lors de la cérémonie.
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