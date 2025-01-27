Ils ont rehaussé l’icône : La Ferrari F40 sous un nouveau jour.

La Ferrari F40, emblème d’une époque, a récemment bénéficié d’un ensemble de modifications visant à améliorer sa maniabilité et son esthétique sans sacrifier son essence légendaire. Officine Fioravanti, une entreprise italienne spécialisée dans la redynamisation des supercars, a révélé un programme qui promet d’apporter un nouveau souffle à cette icône automobile.

Un classique qui ne se démode jamais

La Ferrari F40 est bien plus qu’une simple voiture. Présentée par Enzo Ferrari lui-même, elle est la dernière voiture conçue sous son œil vigilant. Depuis sa sortie, cette supercar a su captiver le cœur de millions d’amateurs, notamment ceux nés dans les années 70 et 80, à travers des posters, des cartes postales et des photographies. Son esthétique est souvent décrite comme universellement « belle ».

Cependant, conduire la F40 peut s’avérer être un défi. Sans auxiliaires électroniques pour apporter du confort, avec un turbo qui complicait une maniabilité déjà difficile, certains la comparent à un chien-loup : un animal qu’il faut apprivoiser avec précaution, sinon il pourrait mordre. Ce constat a été récemment illustré par l’accident de Lando Norris à Monaco où la F40 a percuté un mur.

Un ensemble de modifications innovantes

Pour répondre aux exigences contemporaines tout en respectant les caractéristiques de la F40, Officine Fioravanti a développé un ensemble de modifications techniques baptisé Ferrari F40 Alte Prestazioni. Cette version améliorée vise à rendre la conduite plus accessible et sécurisée.

Selon la société, « Si vous ne l’utilisez pas, vous la ruinez ; si vous l’utilisez sans être un véritable pilote, vous risquez gros. » Les améliorations incluent des suspensions Öhlins TTX 36 avec réglages à 4 voies, des bras, des roulements et des porte-moyeu en aluminium usiné. Le système de freinage a également été modernisé avec des disques en carboceramique et des étriers Brembo, offrant une performance optimale.

Ferrari F40 Haute Performance

En ajoutant une direction assistée hydraulique et en adoptant des jantes en alliage de 18 et 19 pouces, la Ferrari F40 Alte Prestazioni augmente non seulement la sécurité, mais accroît également ses performances.

Une voiture conçue pour être conduite

Le résultat final est une Ferrari F40 qui préserve son charme d’antan tout en offrant une expérience de conduite plus raffinée et accessible. Comme le souligne Officine Fioravanti, « une F40 est une œuvre d’art créée pour être conduite, et non uniquement pour être exposée ». Cette nouvelle version s’annonce donc comme une belle combinaison entre héritage historique et adaptabilité moderne.