Chiffres cachés : tout ce que vous ignoriez sur les meilleures supercars

Dans le monde des supercars, la vitesse et la performance sont essentielles. Chaque année, de nouveaux modèles repoussent encore plus les limites de l’ingénierie et du design pour impressionner les amateurs de voitures ultra-performantes.

Mais il y a des chiffres souvent méconnus qui se cachent derrière ces bolides. Nous vous dévoilons certaines informations étonnantes sur les meilleures supercars.

Un coût d’entretien hors du commun

Les propriétaires de supercars savent qu’ils doivent s’attendre à payer un prix élevé non seulement à l’achat, mais aussi en termes d’entretien. Certains de ces véhicules nécessitent un service après quelques milliers de kilomètres seulement, avec des coûts pouvant atteindre plusieurs milliers d’euros.

Exemples de coûts d’entretien pour certaines supercars

Par exemple, la Bugatti Veyron requiert une vidange d’huile tous les 4 000 km, à un tarif d’environ 20 000 €. L’entretien d’une McLaren P1 quant à lui peut coûter jusqu’à 30 000 € par an en comptant toutes les révisions, les changements de pneus et autres petites réparations.

Le remplacement des freins en carbone-céramique sur la Lamborghini Aventador peut approcher les 10 000 €. Et une simple révision annuelle pour la Ferrari LaFerrari peut s’élever à 5 000 € !

L’assurance, un autre gouffre financier

L’assurance d’une supercar est également loin d’être bon marché. Les primes d’assurance pour ces bêtes de course peuvent atteindre des montants exorbitants, notamment en raison du potentiel de vitesse de ces véhicules et de leur valeur astronomique.

Selon certaines estimations, l’assurance d’une Bugatti Chiron pourrait d’ailleurs coûter plus de 50 000 € par an. Ce n’est pas donné à tout le monde, c’est sûr…

Des accélérations à couper le souffle

Les meilleures supercars sont capables de réaliser le 0-100 km/h en quelques secondes seulement, rivalisant avec les avions de chasse lorsqu’il s’agit de performance pure.

Les modèles les plus rapides en termes d’accélération

Parmi les modèles les plus rapides en termes d’accélération, citons : Porsche 911 Turbo S (0-100 km/h en 2,7 secondes), Bugatti Chiron (0-100 km/h en 2,4 secondes), Lamborghini Huracán Performante (0-100 km/h en 2,9 secondes), McLaren 720S (0-100 km/h en 2,9 secondes), et Ferrari SF90 Stradale (0-100 km/h en 2,5 secondes).

Le mythe des voitures volantes se rapproche ?

Certains constructeurs, tels que Audi et Airbus, travaillent déjà sur des projets de voitures volantes. Bien qu’il ne s’agisse pas de supercars pour l’instant, on peut imaginer qu’il ne faudra pas longtemps avant que les premières supercars volantes ne fassent leur apparition.

Ne manquez d’ailleurs pas notre article à ce sujet : Incroyable vérité sur les voitures volantes, réalité ou fiction ?

Une place limitée dans le marché automobile

Malgré leur succès et leur glamour, les supercars représentent une part relativement infime du marché automobile mondial.

En 2019, seulement 0,01 % des immatriculations mondiales étaient des supercars. Mais la demande pour ces bolides continue à augmenter, notamment en Chine et aux États-Unis, où les ventes ont respectivement augmenté de 27 % et 7 % la même année.

Le marché des supercars se joint également à la révolution verte, avec de plus en plus de modèles électriques ou hybrides qui cherchent à allier performance et conscience environnementale. La Porsche Taycan ou la Tesla Roadster en sont deux exemples de véhicules zéro émission capables de performances époustouflantes.

Notre article « Énergie verte : les véhicules à hydrogène détrôneront-ils les électriques » vous éclairera au sujet global de l’environnement et l’automobile.

Des chiffres qui donnent le vertige

Qu’il s’agisse du coût d’entretien, des accélérations fulgurantes ou encore du potentiel d’innovation dans le domaine de la mobilité aérienne, les supercars continuent d’impressionner par leurs prouesses techniques et leur luxe ostentatoire.

Ces véhicules hors du commun nous font rêver, mais ils sont réservés à quelques privilégiés capables de supporter les coûts et les contraintes que représentent l’achat et l’utilisation d’une supercar.