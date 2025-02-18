Ford vous rembourse si votre camion F-Series est volé !

Ford a annoncé une nouvelle initiative pour protéger les propriétaires de ses modèles F-Series. Grâce à un package de sécurité innovant, la marque offre une compensation financière en cas de vol de véhicule, renforçant ainsi la sécurité de ses camionnettes les plus vendues.

Un remboursement d’assurance attractif

Ford propose un remboursement de franchise d’assurance allant jusqu’à 2 500 dollars si le véhicule n’est pas retrouvé ou s’il a été endommagé. Cette offre concerne les modèles de F-150 et de Super Duty de 2024-2025 fonctionnant à l’essence ou à l’hybride, disponibles dans 40 États. Avant de facturer un abonnement de 7,99 $ par mois, les propriétaires bénéficient d’un essai gratuit d’un an du service de sécurité de Ford.

Des fonctionnalités de sécurité renforcées

En plus de la compensation financière, le package comprend une nouvelle fonctionnalité appelée « Start Inhibit » qui permet aux propriétaires de verrouiller à distance leur véhicule, empêchant ainsi son démarrage, même avec une clé. Cette option est accessible via l’application FordPass, où les propriétaires peuvent également recevoir un code à 12 chiffres pour désactiver le verrouillage temporaire. Toutefois, il est intéressant de noter que le modèle électrique F-150 Lightning ne dispose pas de cette fonctionnalité.

Ford envisage d’étendre son package de sécurité à d’autres modèles, ainsi que l’offre de remboursement de franchise à davantage d’États. Avec une technologie de plus en plus sophistiquée, ce nouveau package semble apporter une réponse adéquate aux préoccupations croissantes des propriétaires face aux vols de véhicules. Un service d’assistance disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sera également proposé pour aider les propriétaires à se connecter avec les forces de l’ordre, ainsi que des notifications par l’application en cas de vol ou de tentative de vol.

Source : Detroit Free Press