Coupe SheBelieves 2025 : Calendrier complet, horaires et guide de visionnage des matchs de l’USWNT.

Le SheBelieves Cup 2025 promet de susciter davantage d’engouement sur le sol américain, se déroulant cette fois à Houston, Glendale et San Diego du 20 au 26 février. Ce tournoi retrouve son format traditionnel avec six matches étalés sur trois journées, après une modification l’année précédente en raison des ajustements dans les fenêtres FIFA pour les années olympiques.

Performances passées des équipes

Lors de l’édition précédente, la USWNT a battu le Japon en demi-finale sur le score de 2-1, réalisant ainsi son cinquième titre consécutif et le septième au total du SheBelieves Cup. En finale, elles ont triomphé du Canada 5-4 lors d’une séance de tirs aux buts après un match nul de 2-2 en temps réglementaire. Cette année encore, l’équipe américaine espère étoffer son palmarès grâce à un tournoi qui fait la promotion du football féminin.

Quelles équipes féminines participent ?

États-Unis Japon Australie Colombie

Calendrier des matches

Jeudi 20 février : Japon contre Australie à 17h ET et États-Unis contre Colombie à 20h ET. Les matches se dérouleront au Shell Energy Stadium (Houston, TX).

: Japon contre Australie à 17h ET et États-Unis contre Colombie à 20h ET. Les matches se dérouleront au Shell Energy Stadium (Houston, TX). Dimanche 23 février : Colombie contre Japon à 14h ET et États-Unis contre Australie à 17h ET, depuis le State Farm Stadium (Glendale, AZ).

Colombie contre Japon à 14h ET et États-Unis contre Australie à 17h ET, depuis le State Farm Stadium (Glendale, AZ). Mercredi 26 février : Australie contre Colombie à 19h30 ET, tandis que l’USWNT affrontera le Japon à 22h30 ET au SnapDragon Stadium, San Diego, CA.

Où regarder les matches ?

Les trois matches aux États-Unis seront diffusés en direct sur TBS et Universo et disponibles en streaming sur Max et Peacock.

Les matches en dehors des États-Unis seront également accessibles sur Max, avec une option pour écouter les commentaires en espagnol sur Universo et Peacock. Ne manquez pas cet événement qui prend chaque année de plus en plus d’importance.