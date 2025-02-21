Coupe SheBelieves 2025 : Date, horaires, programme complet et toutes les infos pour regarder les matchs de l’USWNT.

Le SheBelieves Cup 2025 revient avec une promesse de frissons sur le sol américain, avec des matches qui se dérouleront à Houston, Glendale et San Diego du 20 au 26 février. Le tournoi retrouve son format traditionnel composé de six matches répartis sur trois journées, après des modifications l’an dernier en raison des ajustements dans les fenêtres FIFA pour les années olympiques.

Les détails du tournoi

L’USWNT a dominé le Japon lors de sa demi-finale, s’imposant 2-1, et a remporté son cinquième titre consécutif et son septième au total du SheBelieves Cup l’année dernière, après une victoire 5-4 aux tirs au but contre Canada suite à un match nul 2-2. Les États-Unis, hôtes du tournoi, comptent bien accroître ce palmarès, mais ils devront se battre contre des équipes robustes présentes lors de cet événement.

Quelles équipes féminines participent ?

États-Unis Japon Australie Colombie

Le calendrier

Jeudi 20 février : Japon vs Australie à 17h ET et États-Unis vs Colombie à 20h ET. Les matches se dérouleront au Shell Energy Stadium (Houston, TX).

: Japon vs Australie à 17h ET et États-Unis vs Colombie à 20h ET. Les matches se dérouleront au Shell Energy Stadium (Houston, TX). Dimanche 23 février : Colombie vs Japon à 14h ET et États-Unis vs Australie à 17h ET. Ces rencontres se tiendront au State Farm Stadium (Glendale, AZ).

: Colombie vs Japon à 14h ET et États-Unis vs Australie à 17h ET. Ces rencontres se tiendront au State Farm Stadium (Glendale, AZ). Mercredi 26 février : Australie vs Colombie à 19h30 ET, tandis que l’USWNT affrontera le Japon à 22h30 ET au SnapDragon Stadium, San Diego, CA.

Où regarder les matches ?

Les trois matches aux États-Unis seront diffusés en direct sur TBS et Universo et disponibles en streaming sur Max et Peacock.

Pour les spectateurs en dehors des États-Unis, les rencontres seront également accessibles sur Max, avec la possibilité d’écouter les commentaires en espagnol sur Universo et Peacock. Ne manquez pas ce tournoi qui gagne en prestige d’année en année.